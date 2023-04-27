台北探索館遭批資料錯誤 觀傳局：已請專家修正
國立臺北教育大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰昨天批評，台北探索館展覽資料錯誤百出，有些甚至一錯就是好幾年，他呼籲，應趁新市府上任之際，重新閉館改善，對此，台北市觀傳局回應，2021年已請專家進行修正，若還有其他資料，會再找相關領域的專家學者來協助審查。
蕭文杰先前在《鳴人堂》專欄表示，他過去到市府開文資會時，都會利用空檔時間到台北探索館參觀，卻發現文史資料有很多錯誤，他曾多次向導覽志工反映，卻拖很久才得到改善，有些甚至一錯就是幾年起跳，最近半個月他又再次造訪，發現展覽中的內容，還是漏洞百出，讓他相當不滿。
蕭文杰批評，探索館過去最大的問題是用人沒有專業，也不用心，加上市府近年來重開發、輕文化，許多北市歷史的痕跡都抹除了，他希望，趁著新市府團隊上任，應該要閉館重整，並針對過去所聘的專家逐一檢討撤換不良包商，重新檢視探索館典藏後，規劃教育訓練，才不會被國際跟其他縣市看笑話。
觀傳局回應，台北探索館自2001年成立以來，館內透過常設展、特展及劇場影音展示本市自然生態及人文風情，為市民及遊客探索台北的窗口。觀傳局已於2021年請相關領域專家學者審視並修正展品及文案，若有其他指正資料錯誤部分，將會再找相關領域的專家學者來協助審查，提供展館修正建議。
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