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福安王爺慈善會連3年捐款 助新北弱勢族群投保微型保險

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於嘉義市的福安王爺慈善會，今天結合新北市地藏庵、湄洲天上二聖母台北聖母信眾會和富邦人壽，捐贈710萬2千元保費，將為新北市中低收入戶等4類弱勢民眾共3萬8千人投保微型保險。記者江婉儀／攝影
位於嘉義市的福安王爺慈善會，今天結合新北市地藏庵、湄洲天上二聖母台北聖母信眾會和富邦人壽，捐贈710萬2千元保費，將為新北市中低收入戶等4類弱勢民眾共3萬8千人投保微型保險。記者江婉儀／攝影

位於嘉義市的福安王爺慈善會，今天結合新北市地藏庵、湄洲天上二聖母台北聖母信眾會和富邦人壽，捐贈710萬2千元保費，將為新北市中低收入戶等4類弱勢民眾共3萬8千人投保微型保險，如若發生意外身故，最高理賠30萬元，也是福安王爺慈善會第3年響應新北市好日子愛心大平台。

新北市從2021年開始推動微型保險，社會局統計，2021至2022年總計有3萬2866人次、投保金額521萬4859元，以中低收入戶為主，2023年預估有3.8萬人次受惠，受益對象擴大為特殊境遇家庭、社工開案服務家庭、領有生活補助的中度身心障礙者及中低收入戶等4類人口，讓弱勢民眾面對變故時多一座靠山。

有位住在新店的林家納保，因家庭因素，林父不知有位兒子，直到2021年7月才從親戚口中得知，雙方繼而相認，但就在當月，才滿19歲的兒子騎腳踏車，為了閃躲對向來車，不慎滾落河堤而往生，幸好有微型保險理賠金的挹注，稍解家庭經濟壓力。

福安王爺慈善會暨嘉義縣樸仔媽微型利他慈善會秘書長孫鵬程表示，該會從2015年起，首次為嘉義縣東石鄉、朴子市等弱勢民眾投保微型保險，翌年起逐年擴展至全嘉義縣市、南投、澎湖、高雄和新北，迄今已有1萬6千多人的家屬受益。

富邦人壽保險公司協理林彥成表示，這2年各大保險公司因防疫險而造成部分虧損，但公司股東對於慈善事業仍全力支持，像該公司去年贊助慈善會202萬元，今年加碼到500萬元。其他像泰安、明台、華南等保險公司也都共襄盛舉。

副秘書長張其強表示，新北市雖然有公務預算編列市民意外救助，對於意外身故的市民提供15萬元至50萬元的救助，但對於弱勢民眾來說，買保險是項奢侈，感謝福安王爺慈善會、地藏庵聖母信眾會及各大保險公司的善舉，對弱勢民眾多了份保障。

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