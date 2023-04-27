新北成立體育局 明年與教育局分家還需討論這問題

新北市長侯友宜今說，明年1月1日將成立新北市體育局，據悉，升格體育處的簽呈已送到府級，並將排入明年度預算。新北體育處長洪玉玲說，未來從處升格成局後，過去礙於經費無法執行的體育賽事、獎金發放，將能做得更多更廣，不過體育生培訓，是由教育局還是體育局執行，還需討論。

新北市明年將成立體育局，將是六都最後成立體育局的縣市。侯友宜指出，體育行政業務從台北縣時代由3個體育場、1個科負責，在2007年準轄市下成立體育處，隸屬教育局轄下2級機關，並在2016年成立跨局處的體育事務委員會推動體育業務。因應趨勢需要媒合企業資源、民間團體力量，是需要由一級機關來運作，才能跟其他縣市平衡溝通。

體育處過去雖然僅是二級機關，但新北市辦理金標認證的萬金石國際級馬拉賽事，同時與台北市籌辦2025壯年運動會，也有16座運動中心、2座水上運動中心，及籃球、壘球、射箭、足球等聯名職業隊等。

洪玉玲說，體育處平均一年經費約8、9億，之後升格成局後，過去礙於經費不能執行的體育賽事、活動及獎金，比如說爭取單項的國際賽事在新北舉辦、提高新北體育獎金等，將能陸續實現。

由於體育處業務內容多已成形，未來升格體育局較不會如新北青年局成立一樣，業務需從各局處切分出來，可獨立執行，不過體育選手多從學生時代開始訓練，過去體育生銜接到職業的培訓計畫，多由教育局體教科負責，如今教育局、體育局分家，業務權責將如何分工。洪玉玲說，不管是分到體育局或是教育局執行都可以，但細節還需討論。

體育處補充，市府後續將在最短時間內核定組織編制，移請法制局提法規委員會審議，再提市政會議通過後送市議會，程序完成後發布組織規程及編制表，再轉報請銓敘部送考試院。