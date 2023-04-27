金恩科技與普高簽產學合作協議 自主學習新模式

教育部推動產學攜手合作，台北市立復興高中與金恩科技日前簽署「科技專案學習計畫」產學合作意向書，讓學生有接觸技術與實務能力的操作機會，並透過自主學習進行深度探索，提早認知職場及就業環境，有助於讓普通型高中學生及早確立未來方向，做出適當的職涯選擇。

復興高中校長劉桂光致詞表示，新課綱實施以後，高中端非常需要外界的支援與協助，早期產學合作大都與技職學校進行，其實業界也可以跟普通高中合作，讓產學雙方多元交流學習，讓學生在科技領域上有更多的學習與實踐，才能避免報上所載大學電機系落後產業界10年的狀況。

簽約儀式現場，金恩科技總經理韓旭表示，藉由產學合作協議簽署，也象徵企業和普通高中開始新的合作模式，未來自主學習課程計畫，將有助於加強企業和學校之間的合作，學生可面對機構實際發生的問題，並透過科技創新克服難題，藉此提高學生學習效果，也為未來科技產業培養更多的人才。

韓旭也表示，金恩科技專門製造多埠3C載具充電，為讓各機構能更有效管理3C載具充電設備，產品發表會也展示防疫型綜合充電貯物站、30埠智慧型USB Type-C充電同步車、10埠智慧型USB Type-C充電系統(IPSS)及雲端電源管理系統(CPMS)，公司產品能透過網路遠端監控，再加上原有的無線網路管理模組CMM的近端管理，有望解決去年「生生用平板」時各校充電遇到的痛點。