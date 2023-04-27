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侯友宜宣布 新北清潔隊員夜點費調升50%

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜今日宣布提升清潔隊員夜點費，國民黨團開心上前一齊合照。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜今日宣布提升清潔隊員夜點費，國民黨團開心上前一齊合照。記者張睿廷／攝影

新北市議會今日總質詢，國民黨團認為新北清潔隊員相當辛苦，清運量是台北市的5倍，夜間鐘點費卻只有80元，遠低於台北市的200元，應該提高待遇。新北市長侯友宜允諾，將夜間鐘點費從80元提升至120元。

新北市議員葉元之表示，新北市目前清運能量不足，許多民眾可能拿了兩包垃圾，但清潔隊只有能力收一包，主要是清潔隊員服務比例比台北市高太多，希望能增加清潔隊員員額，必增加鐘點費。

市議員黃心華說，新北市清運人員規模約2200人、台北市清運人員約4100人，新北市清垃圾量又比台北市高出一倍以上，加上幅員遼闊，等於新北市每個清潔隊員工作量高於台北市清潔隊員13倍以上。

市議員呂家愷說，新北市的清潔隊員相當辛苦，城市又相當廣大，希望可以調整鐘點費時間。市議員林金結也說，物價波動太高，如果再不給清潔隊員調整，是變相的讓他們薪水縮水，希望侯友宜能具體承諾。

侯友宜回應，這個議題其實討論許久，台北市目前夜間鐘點費是發200元，新北市只有80元，不過因新北市財政沒有台北市好，所以希望衡量比例方向，採取折衷的方式，與原本一樣在晚間9點鐘就開始發放鐘點費，不過會將80元調升至120元，漲幅達50％，估計有2400名清潔隊員受益。

環保局長程大維補充，每位清潔隊員都默默堅守崗位，尤其夜間收運結束後，仍有同仁要負責資源回收分類、載運垃圾進焚化廠、1999稽查等，早期為慰勉清潔隊員夜間工作辛勞，發給每人每日80元的夜點費。

程大維說，但夜點費已近30年未調整，隨物價持續調漲，清潔隊幹部陸續在幹部座談會議、隊長會報等場合提出建言，希望能夠適度調升夜點費，一來符合現況，二來也給予清潔同仁鼓勵。經過現況評估及財政情形等多方考量，將調升夜點費納入明年預算編列，即自明年起，全面調升夜點費至每人每日120元，預估大約有2400餘位清潔隊員受益。

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