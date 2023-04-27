快訊

赴緬採訪番紅花革命遭槍殺！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

張國煒批台灣不夠重視觀光、落後星國太多 觀光局回應了

校產保衛戰！專輔學校轉型突圍 南向招生扭轉退場命運

侯友宜宣布 明年1月1日成立新北市體育局

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜宣布成立體育局後，國民黨團一齊走上台，開心與侯友宜合影。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜宣布成立體育局後，國民黨團一齊走上台，開心與侯友宜合影。記者張睿廷／攝影

新北市今日總質詢第一天，國民黨團提出增設體育局建議，認為新北應該更重視體育培養、全民健康，目前的體育處已不足以因應體育發展需求。新北市長侯友宜允諾，今年會正式編列預算，在明年1月1日成立新北市體育局。

新北市議員江怡臻表示，自己長久以來都在為新北爭取體育處升格為體育局，今年是個好時機點，讓體育局直接與市府各局溝通合作，不僅能擴增機關量能，也能照顧體育選手，在現有體育處打下的基礎上往上提升。

新北市議員洪佳君表示，從很多層面都可以看到成立體育局的必要性，除了培養運動選手，新北在身障運動也走到很前面，成立了盲人棒球場、腦性肢體障礙棒球場等，都是全國唯一。新北市從前台北縣長周錫瑋成立體育處，到新北市前市長朱立倫成立體育事務發展委員會為基底，新北在體育發展已經是按部就班，扎扎實實。

洪佳君表示，但是新北市目前還是只有體育處，每次出去外面比賽，看別人都是體育處，感覺會讓人覺得不夠重視，希望侯友宜今日可以承諾，在新北成立體育局。

侯友宜回應，每個人都要運動，運動是做好人才培育，運動需要跟經濟產業結合，運動可以帶來運動經濟的發展，這一題也已經一步一步走了13年，在現階段，新北市有許多愛好運動的人口，運動除了會讓人們開心，最重要的還能讓民眾不斷超越自己。

侯友宜指出，運動是團隊凝聚的力量，像鶯歌工商在排球賽拿到首冠，還有許多棒壘球，新北市孩子表現非常傑出，如果不讓孩子用企業冠名的方式培育，非常可惜。

侯友宜表示，最重要的還是要帶動健康這個方向，現在時機已經成熟，自己決定在這個時間點開始規畫、編列預算，明年1月1日正式成立體育局。

新北市國民黨團聽聞後開心歡呼，一齊走到侯友宜身邊，舉起手板「爭取成立體育局」、「優化體育環境」開心合影。

延伸閱讀

影／若被徵召能整合郭台銘、柯文哲？侯友宜：同心齊力

5月17日接受國民黨徵召？ 侯友宜：對黨程序不了解

影／綠議員高舉「無心市政」藍議員保護侯友宜 雙方爆推擠

「市長你還不及格！」陳世軒質詢侯友宜 提多項美台關係問題

相關新聞

侯友宜宣布 新北清潔隊員夜點費調升50%

新北市議會今日總質詢，國民黨團認為新北清潔隊員相當辛苦，清運量是台北市的5倍，夜間鐘點費卻只有80元，遠低於台北市的20...

侯友宜宣布 明年1月1日成立新北市體育局

新北市今日總質詢第一天，國民黨團提出增設體育局建議，認為新北應該更重視體育培養、全民健康，目前的體育處已不足以因應體育發...

新北翻轉漁港拚觀光 2026年完成28處

新北海岸線長達120公里，漁港多老舊且使用率低。市府農業局規畫2026年前將持續協助14處漁港轉型活化，如草里漁港僅2、...

北市生育獎勵回溯 3800新生兒受惠

台北市長蔣萬安上任推出生育獎勵補助加倍，首胎加碼到4萬，不過4月4日後出生的新生兒才能領得到。議會法規會通過修正生育獎勵...

柯帳蔣埋單？ 追加減預算 藍綠促說清楚

台北市長蔣萬安昨赴議會報告第一次追加減預算案，其中優先施政項目包括幸福育兒、開創教育等「萬安新政」將追加18.46億元，...

消除北市行人地獄 議員跨黨派提案

台北市27名議員跨黨派組成「跨黨派交通安全連線」，連線議員提案，建請市府全面改善交通工程及標線設計，減少傷亡，共同撕下首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦