侯友宜宣布 明年1月1日成立新北市體育局

新北市今日總質詢第一天，國民黨團提出增設體育局建議，認為新北應該更重視體育培養、全民健康，目前的體育處已不足以因應體育發展需求。新北市長侯友宜允諾，今年會正式編列預算，在明年1月1日成立新北市體育局。

新北市議員江怡臻表示，自己長久以來都在為新北爭取體育處升格為體育局，今年是個好時機點，讓體育局直接與市府各局溝通合作，不僅能擴增機關量能，也能照顧體育選手，在現有體育處打下的基礎上往上提升。

新北市議員洪佳君表示，從很多層面都可以看到成立體育局的必要性，除了培養運動選手，新北在身障運動也走到很前面，成立了盲人棒球場、腦性肢體障礙棒球場等，都是全國唯一。新北市從前台北縣長周錫瑋成立體育處，到新北市前市長朱立倫成立體育事務發展委員會為基底，新北在體育發展已經是按部就班，扎扎實實。

洪佳君表示，但是新北市目前還是只有體育處，每次出去外面比賽，看別人都是體育處，感覺會讓人覺得不夠重視，希望侯友宜今日可以承諾，在新北成立體育局。

侯友宜回應，每個人都要運動，運動是做好人才培育，運動需要跟經濟產業結合，運動可以帶來運動經濟的發展，這一題也已經一步一步走了13年，在現階段，新北市有許多愛好運動的人口，運動除了會讓人們開心，最重要的還能讓民眾不斷超越自己。

侯友宜指出，運動是團隊凝聚的力量，像鶯歌工商在排球賽拿到首冠，還有許多棒壘球，新北市孩子表現非常傑出，如果不讓孩子用企業冠名的方式培育，非常可惜。

侯友宜表示，最重要的還是要帶動健康這個方向，現在時機已經成熟，自己決定在這個時間點開始規畫、編列預算，明年1月1日正式成立體育局。

新北市國民黨團聽聞後開心歡呼，一齊走到侯友宜身邊，舉起手板「爭取成立體育局」、「優化體育環境」開心合影。