北藝追加預算逾2億元 王世堅批市府崇洋媚外吞得下去？

台北表演藝術中心去年開幕營運，但第一間承包商倒閉釀工程延宕，監造商要求市府賠償，經調解文化局須2.34億元。民進黨北市議員王世堅今議會質詢該案追加減預算，批市府「崇洋媚外、好大喜功」，才會去搞出這種案子，如今要多付2億3千多萬元設計監造費，北市府竟然吞得下去？

民進黨議員林世宗直言，台北藝術中心的追加減預算，絕對不能支付，本小組和議會不會背書，因為這個爛攤子及大錢坑，凸顯兩任市長口口聲聲講的公開透明都是假的，充滿黑箱和私相授受。

他表示，它不只設計失當，而且預留追加預算的伏筆，以利私相授受，得標沒多久，即以綠建築、劇場設備更新等4個啼笑皆非理由，要脅北市議會追加6億多元，這樣搞了10幾年，讓士林地區陷入黑暗期，而且圖利弊案重重。

林世宗提到，他11年前曾說，這個大都會規劃設計是天價高達5.7億元，2018年向北市府要1.2億多元，現在食髓知味，假設這次2.3億多元又給，光設計規劃費就要9.3億多元，直呼合不合理？要蔣萬安千萬不要學柯文哲說一套做一套。

他要蔣萬安慎重解決北藝的錢坑問題，不能打著藝術無價的口號，然後胡作非為、預算灌水等，強調「這筆追加預算別想議會幫你背書。」蔣萬安回應，會來了解整個狀況。

王世堅認為，市府當初對北藝案的心態就是「遠來的和尚會念經」，批「崇洋媚外、好大喜功」。台灣造型傑出的大型藝術展演場多的是，自家好的建築師不用，偏偏相信遠來和尚，結果「他不只念經，是把整個廟都搬走，荒唐至極。」

他指出，北市府有法務局，應該提供法律常識判斷，結果讓各局處自行聘任律師，律師還建議去調解。他批「遠來和尚可惡」，設計監造費給5.6億元這麼高，還綁標、綁規格給西班牙工廠做強化膠合玻璃，就連風雨測試硬要到國外深圳，一來一回時間拖延，廠商最後宣告倒閉。