影／綠議員輪番砲轟質詢 侯友宜微笑應對

新北市長侯友宜願意為國家做更大的談話讓輿論發酵將代表國民黨參選總統，侯友宜今在議會面對民進黨議員輪番質詢，從新北黑槍案、出訪新加坡、是否明確表態選總統等問題，侯友宜均微笑回應，對嚴肅的黑槍問題則強調會破案，不會放過黑幫。

侯友宜面對議員揶揄不敢像男子漢表態選總統，侯友宜始終表示會為國家做更大的事，對於議員質疑侯友宜起心動念選總統時會無心市政、愧對市民，侯友宜要議員放心，現在會全心在市政建設，至於治安問題，侯友宜則嚴肅表示會破案，若有機會做更大的事，則會為民眾解決更多問題，像是黑槍就可以從源頭解決問題。