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影／綠議員輪番砲轟質詢 侯友宜微笑應對

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
新北市長侯友宜今天赴議會報告答詢，面對民進黨議員輪番指責侯市長無心問政，腳底抹油落跑要去選總統，侯友宜微笑應對。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會報告答詢，面對民進黨議員輪番指責侯市長無心問政，腳底抹油落跑要去選總統，侯友宜微笑應對。記者潘俊宏／攝影

新北市長侯友宜願意為國家做更大的談話讓輿論發酵將代表國民黨參選總統，侯友宜今在議會面對民進黨議員輪番質詢，從新北黑槍案、出訪新加坡、是否明確表態選總統等問題，侯友宜均微笑回應，對嚴肅的黑槍問題則強調會破案，不會放過黑幫。

侯友宜面對議員揶揄不敢像男子漢表態選總統，侯友宜始終表示會為國家做更大的事，對於議員質疑侯友宜起心動念選總統時會無心市政、愧對市民，侯友宜要議員放心，現在會全心在市政建設，至於治安問題，侯友宜則嚴肅表示會破案，若有機會做更大的事，則會為民眾解決更多問題，像是黑槍就可以從源頭解決問題。

民進黨議員戴瑋姍拿著狒狒玩偶要送給侯市長，希望不要再講廢話，綠議員輪番質詢後一湧上台舉牌，稱市長無心市政、腳底抹油，藍議員也上台圍在市長旁邊，舉牌要求民進黨議員不要作秀。

新北市長侯友宜今天赴議會報告答詢，民進黨議員指侯市長無心問政，腳底抹油落跑要去選總統。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會報告答詢，民進黨議員指侯市長無心問政，腳底抹油落跑要去選總統。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（左）今天赴議會報告答詢，民進黨議員齊上台輪番指責侯市長無心問政，腳底抹油落跑要去選總統，議員戴瑋姍（中）拿著狒狒玩偶要送給侯市長，希望不要再講廢話。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜（左）今天赴議會報告答詢，民進黨議員齊上台輪番指責侯市長無心問政，腳底抹油落跑要去選總統，議員戴瑋姍（中）拿著狒狒玩偶要送給侯市長，希望不要再講廢話。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會報告答詢，民進黨議員齊上台輪番指責侯市長無心問政，腳底抹油落跑要去選總統，藍議員則上台圍在市長旁，希望綠議員不要作秀。記者潘俊宏／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會報告答詢，民進黨議員齊上台輪番指責侯市長無心問政，腳底抹油落跑要去選總統，藍議員則上台圍在市長旁，希望綠議員不要作秀。記者潘俊宏／攝影

2024大選 總統大選 侯友宜

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