U-Sport原訂8月上路恐再跳票？蔣萬安：最快9月試辦

台北市長蔣萬安今天赴議會說明追加減預算，民進黨議員林延鳳、民眾黨議員張志豪、國民黨議員詹為元質詢蔣萬安U-Sport政策，林延鳳質疑，體育局承諾的8月上路恐再跳票。蔣萬安也表示，市府U-Sport的計畫方向非常明確，計畫也逐步在實施中，最後系統嫁接最快今年下半年就可以試辦上路，最快九月正式試辦。

國民黨議員詹為元也質疑，U-Sport訴求全民運動，卻可能有年齡歧視，因U-Sport使用的年齡層設定在25至65歲間，但65歲以上儘管有運動中心的公益時段，但有限制運動項目，現在市府推出U-Sport卻排擠65歲以上，等同年齡歧視？

民眾黨議員張志豪表示，蔣萬安的U-Sport是要鼓勵民眾規律運動，但現在敬老卡480點點數，就可以在運動中心使用，是否預算重複編列？甚至使用台北通，是否會有資訊落差？資訊局回應，會先以台北通為入口進行。主計處也表示，每個預算都有計畫項目，不會重複。

蔣萬安也表示，市府U-Sport的計畫方向非常明確，計畫也逐步在實施中，最後系統嫁接最快今年下半年就可以試辦上路，最快九月正式試辦。體育局長王泓翔也表示，此政策先以25歲至65歲之間，不過集點政策是全民都可以參加，政策也會滾動修正。

林延鳳今天繼續在議會質詢質疑體育局「U-Sport」計畫存有管考失靈、政見縮水、預算亂編、期程跳票等「四大爭議」，若屆時無法按承諾的執行期程與內容落實，應向市民道歉，更認為體育局在未明確規劃之前，應當撤回追加預算案，以示負責。

林延鳳說，蔣萬安23日對外宣稱市民參與U-Sport所累積之「U幣」可以用來搭捷運、逛美術館，但北美館、北運皆無人受邀討論此事，形同「管考失靈」打臉自己，甚至試辦計畫以公營場館為主，不僅「政見縮水」，更形同拋棄民間廣大運動產業，並有獨厚、圖利運動中心委外OT廠商之嫌。

甚至體育局該計畫「預算亂編」，僅編列補助款和效益評估費用，卻沒有編列資通系統維運預算，要資訊局自己「吞下去」，排擠該局有限人力、物力，恐危及資安。林延鳳認為，蔣萬安對自己政策「老王賣瓜」，總是又快又大聲，卻在同時對有關進度、期程、內容等全無掌握，演變成「自打臉」。

蔣萬安回應，這個政策是希望市民養成規律運動，政策分兩部分，一是針對全年齡層透過鼓勵運動累積點數政策誘因；第二是針對25歲至64歲先有免費12次運動，養成規律運動，因目前台北市民有規律運動僅37、38%，很難達到40%，一定會讓相關執行細節確定，才會上路。