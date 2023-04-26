五月所得稅開徵 汐止稽徵所10樓報稅現場就定位

綜合所得稅五月開徵，之前受到疫情影響，北區國稅局汐止稽徵所連續三年將服務櫃台，移到了一樓的開放空間，隨著疫情解封，報稅櫃台將回到原本的行政中心10樓，下星期就要報稅了，目前整個報稅現場都已經就定位，另外，今年推出手機報稅3.0，讓民眾報稅繳稅都更便利。

因為疫情的關係，連續三年所得稅申報都改在了行政中心一樓這處開放空間，天氣熱或是下雨都很不方便也很克難，不過，隨著疫情趨緩，今年汐止區報稅服務櫃台將回到老地方，也就是行政中心十樓，因為，下星期就要報稅了，因應可能的報稅或是查調所得人潮，目前服務櫃台現場都已經就定位。

國稅局汐止稽徵所主任連素華表示，隨著疫情緩解，汐止稽徵所將所得稅申報場域規劃從一樓調整到十樓，請報稅民眾記得上辦公室10樓申報所得稅，另外，今年手機報稅3.0版精進再優化，新增三項功能，第一項可現金或票據繳稅，第二項可以申請分期或延期繳納、第三也試辦網路報稅可以附件上傳服務，鼓勵民眾如果不方便到國稅局申報的納稅義務人，可以多多利用手機報稅。

連素華指出，今年辦理111年度所得稅結算申報，依照法定申報期間為一個月，自112年5月1日起至5月31日止，請民眾早申報、早安心。納稅義務人如受疫情影響、屬經濟弱勢或因客觀事實發生財務困難等情形，致完成申報後仍無法於今年5月底前繳清所得稅者，可申請延期或分期繳納，延期期限最長1年，分期最長可達3年（36期）。