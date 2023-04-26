汐止區長當志工炸排骨打菜 厚德里共餐好歡樂

汐止區厚德里老人共餐，轉眼間邁入第十年，這些年來就煮了好幾百餐招待老人家，好多長輩們早就習慣這每個星期一次的午餐約會，今(26)日汐止區長吳秀慈也特地前往和老人家一起吃飯聊天，還充當志工炸排骨、為長輩們打菜，場面熱鬧。

每個禮拜三午餐約會，幾乎已經成了老人家例行公事，時間一到長輩陸續報到，當天菜色相當豐富，有炒洋?、螞蟻上樹、還有招牌炸排骨，不過，這一天炸排骨的人和平常有點不同，汐止區長吳秀慈充當志工，炸排骨，也為老人家打菜。

汐止區長吳秀慈表示，今天很開心這是第一次來和厚德里長輩一起共餐，也是第一次用大鍋炸排骨，因為在家很少炸這種大鍋的排骨，排骨是厚德里的招牌菜很受歡迎，在里長的帶領之下，每位長者都吃的很開心。

厚德里長陳有諒指出，非常感謝吳區長代表侯友宜市長來向里內長輩請安問好，還親自為他們打菜，厚德里老人共餐轉眼邁入第十個年頭，換算起來，已經煮了四、五百餐，這一天區長特地來關心長輩，也鼓勵長輩每個星期共餐，多多出來走一走，老人家說每個星期最期待這一天，吃著志工的拿手菜真的很開心。