新住民阮氏紅珠從作業員成班長 獲瑞芳模範勞工表揚

新北市瑞芳區工商協進會今（26）日就舉辦一場模範勞工表揚大會，來自越南的新住民阮氏紅珠，在宏益玻璃科技公司任職12年，從基層作業員做起，工作認真有幹勁，受到長官提拔，如今已擔任班長一職，獲得模範勞工表揚，實至名歸。

新住民阮氏紅珠表示，當初只是想要有穩定收入，因此進入到工業區工作，一開始由作業員做起，在公司對於各項事務認真負責，受到長官青睞，她也很感謝剛入職時帶領她的主管，教她很多公司方面的事物，也讓她有機會多學習，目前擔任品檢的班長已經四五年，也算是熬出頭。

瑞芳區工商協進會理事長林煌斌說，今天共表揚49位模範勞工，特別頒發獎狀和獎品鼓勵。這些個企業的員工，能經由公司選為模範勞工實屬不易，尤其是在後疫情時代，公司各項營運都需要靠勞工朋友們加倍付出和努力，才能讓公司慢慢回到正軌，真的感謝這些勞工朋友們對於各產業的付出。