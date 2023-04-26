萬里玉田路側溝蓋鋼筋竟裸露 危及安全年底要改善

萬里區野柳玉田路通往仁愛之家道路，大約兩公里長的側溝蓋，多處鋼筋外露，甚至還有下陷破洞等問題，裸露的鋼筋有刺破輪胎的危險，因此，新北市議員白珮茹會勘，希望能夠年底前要改善，還給用路人安心安全的用路環境。

野柳里長黃長生說，玉田路通往仁愛之家的道路側溝蓋，已經三十多年都沒有整修，使用多年已經有多處鋼筋外露，甚至破洞的狀況，前些日子還有車輛車點掉洞卡住相當危險，這次感謝市議員白珮茹的協助爭取，透過重新施作改善，還給里民與用路人更安全的用路環境。

不只是鋼筋裸露，嚴重的區塊還有破損、破洞的情況發生，擔憂機車騎士騎比較路邊，道路破洞又看不清楚，容易發生交通事故，因此區公所也第一時間將破洞補起來，不過為了徹底解決問題，由市議員白珮茹發起會勘，邀集市府養工處前來勘查，目標要在今年底前改善完成。

市議員白珮茹也指出，近來就是有車輛行經差點掉下去卡住，因此也趕緊請公所先前來施作補強工程，不過30多年都沒有重新施作，也希望透過改善工程一勞永逸，讓用路人行車可以更安心，另外也提醒近期要行經這個路段的用路人，要小心慢行，盡量避開側溝蓋，以確保行車的安全。