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養豬場多平面、隻數受限 林口業者花3億蓋立體化畜牧場

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
林口一名業者為最大化空間利用，歷時5年耗資3億蓋4層樓養豬場，最多能飼養8千多頭豬，還能增加一年182萬的沼氣發電收益。圖／新北農業局提供
林口一名業者為最大化空間利用，歷時5年耗資3億蓋4層樓養豬場，最多能飼養8千多頭豬，還能增加一年182萬的沼氣發電收益。圖／新北農業局提供

新北市人口眾多、市場大，豬肉每日交易約2500頭左右，為全台最大量。不過新北市因人口較稠密，且養豬多為嫌惡設施，新北市境內124家養豬場多受限空間，全市僅能養約5萬4千頭。林口一名業者為最大化空間利用，歷時5年耗資3億蓋4層樓養豬場，最多能飼養8千多頭豬，還能增加一年182萬的沼氣發電收益。

台灣人習慣食用溫體豬肉，一年就能吃掉90萬噸，加上民眾對進口信心不足、國際飼料大漲，導致國內毛豬價格4月初每公斤破90元，豬肉價格更是節節攀升。若能提升國內飼養頭數，勢必能穩定價格，但養豬場對居民來說卻是嫌惡設施，易有惡臭、業者排放汙水導致環境汙染等，且養豬場多為平面，空間有限、頭數也受限。

為提高土地利用，讓空間最大化，林口一名養豬業者歷時5年、耗資3億改建平面養豬場，成2棟4層樓的現代化畜牧場，最多能飼養8千多頭豬，場內豬隻「搭電梯」上下成為有趣景象。此外，還設置密閉式負壓水濂畜舍、高床及沼氣發電等設備，以推動畜牧綠能發電。

此外，除豬隻拍賣收益外，沼氣發電預計一年可達26萬多度，不僅一年減少1632公噸的碳排放，換算成台電收購價，一年還可多出182萬的發電收益。不過業者也坦言，畜牧場立體化前期投入成本高，光是改建就投入3億，第一年還需投入飼料、人力及畜牧場域維運成本，要到第二年才開始有收益，後續也要看每月出豬的數量、市場價格等，建置成本可能要第3至5年才能回收。

新北市農業局說，因各別豬農場域及現代化需求的規劃不同，要看豬農願意投入的成本，及視需求設置相對應設施，而農業局推動農業健康市/式，盼畜牧場朝現代化轉型升級，可以提升生產效率、減少污染，業者有心更新畜牧設施，市府會協助專案輔導，朝淨零碳排農業永續發展前進。

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