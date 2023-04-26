電動巴士難救援 新北消防局辦訓練精進搶救能力
電動車產業興盛，大眾運輸工具也漸漸汰用電動公車，隨之而來的不同車禍樣態也考驗消防員處理能力，新北市消防局特搜大隊舉辦電動巴士車禍救助訓練，藉以提升救助能力並即時搶災。
新北市消防局自2009年起，即針對車禍救助領域設有專隊，為精進救助技術，不斷規劃完善訓練課程、研擬交流各項新式救援技術、引進新式器材，迄今累積近百件以上的救援經驗。
去年新北市車禍救助專隊在全國車禍救援比賽中獲得第一名，此次訓練與國光客運合作設計課程，模擬電動巴士因失控撞擊路邊障礙物和行人，發生起火、夾困等情境。
救援人員必須評估現場，在確保相對安全的環境中，斷電巴士、以破壞工具開孔進行降溫滅火，並運用救援設備協助傷患在不二次傷害下安全脫困等訓練，希冀讓救援人員熟稔相關觀念及技術。
新北市消防局長李清安表示，除歷年來遞增的車禍案件外，車輛種類的增加也讓消防員的搶救工作更為困難，唯有平時不斷的紮實訓練和熟練專業救援技巧，才能有效提升救援效能，相信藉由本次訓練，會培育更多專業的消防人員，讓市民受到更安全的保障。
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