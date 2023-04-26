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戴湘儀確診質詢 批賴清德不管槍擊案在總統府拍網美照

聯合報／ 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
戴湘儀批評，土城發生槍擊案，賴清德還在拍網美照，似乎土城槍擊案與中央都無關；侯友宜回應，犯罪要從源頭處理，是全國責任。記者張睿廷／攝影
戴湘儀批評，土城發生槍擊案，賴清德還在拍網美照，似乎土城槍擊案與中央都無關；侯友宜回應，犯罪要從源頭處理，是全國責任。記者張睿廷／攝影

新北市長侯友宜今日在新北市議會執行施政報告，國民黨議員戴湘儀說，自己今天是確診也要來質詢，相當遺憾新北市民進黨團變成「賴皮軍團」，也就是賴清德的軍團，新北市發生槍擊案，好像都與中央無關，賴清德還在總統府拍網美照。侯友宜回應，犯罪要從源頭處理，是全國責任，槍枝、幫派沒管理好都沒用，這要一起努力。

戴湘儀劈頭就說，自己今天是確診，但還是站在這邊要質詢，引起周邊一陣驚呼與笑聲。戴隨後表示，相當遺憾，民進黨團現在變成賴清德的軍團，蔡英文可以出訪，侯友宜出訪就是問題。

戴湘儀表示，侯友宜出訪的時候，副總統賴清德還在總統府拍網美照，在準備總統大選，好像新北市發生槍擊案，都與中央無關，全推給地方。

侯友宜回應，犯罪不是一天造成的，犯罪一定要從源頭去處理，這不單是新北問題，是全國責任，新北也會扛起相關責任，但如果不把源頭做好，案子還是會發生，因為槍支、幫派組織沒管理好，就沒有辦法解決問題，這要一起努力。

侯友宜 賴清德 戴湘儀

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