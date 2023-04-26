首次追加減預算 綠議員：柯文哲帳算蔣萬安身上

台北市長蔣萬安下午首次赴市議會報告追加減預算案，藍、綠議員都要蔣萬安說清楚，哪些追加預算要歸責於前市長柯文哲，也提醒蔣萬安了解市府財務狀況，不要被說成「柯文哲都在還錢、蔣萬安借錢」。

蔣萬安登台報告前，不少議員先權宜發言。民進黨議員李建昌說，追加預算中，有的要歸責柯文哲前市長，其中有一條有爭議的就是北藝履約爭議調解2.34億元，這就是柯文哲帳，完全是柯文哲任內調解的，卻算在蔣萬安市長身上 ，希望市府不要忽略。

游淑慧則提醒蔣萬安，許多社會住宅的興建付款期，都在今年，所以蔣上任後要開始付錢，因此要盡快釐清社宅的財務狀況。不要被柯文哲說「柯文哲都在還錢、蔣萬安借錢」。

民眾黨議員陳宥丞則反酸兩黨，若閉上眼睛，聽到發言，還以為現在座在市長席的還是柯文哲，不應對前朝指點，應該是針對蔣萬安，才比較務實。他也批蔣萬安，沒有先對民眾黨團做重大預算說明，追加預算，各局處事前都沒有來說明。

林延鳳則批蔣萬安，推動Usport ，橫向都沒溝通，沒有掌握，體育局的U幣如何使用，像在捷運、場館，她昨天問，體育局完全答不出來，進度、有沒有溝通，都沒有掌握，還有長照5百床、7月乘車補助，蔣萬安不要成為「跳票王子」。

簡舒培也說，北藝的履約爭議調解2.34億元，是業務費追加，沒有來議會報告，預算從何而來，這是柯文哲誆蔣萬安，叫蔣萬安追加，要議會給錢，蔣萬安要買單，但政治責任是誰？苗博雅則表示，這次追加減預算項目不多，但說帖都未事先送到議員辦公室，完全沒有任何詳細內容說明。

蔣萬安在議員權宜發言後，延遲20分鐘上台報告。議員鍾佩玲仍追問北藝的調解案2.34億元，是不是有人認為如果走用仲裁程序，市府會賠更多？是在收爛攤？還是有評估？而且當初出席調解的層級，只到副局長。 蔣萬安則表示，他了解整個案子，調解過7次。