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許淑華盼「君子之爭」 徐巧芯笑：她是不是要加入國民黨？

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
徐巧芯聽聞許盼君子之爭，強調她對民進黨政治人物沒有君子之爭。記者林佳彣／攝影
徐巧芯聽聞許盼君子之爭，強調她對民進黨政治人物沒有君子之爭。記者林佳彣／攝影

國民黨台北市立委第7選區（信義、南松山）初選，國民黨北市議員徐巧芯勝出，今獲黨中央提名，將對上贏得民進黨內初選的北市議員許淑華。許淑華對此表示恭喜，也希望未來選舉是君子之爭，徐巧芯大笑，許是不是要加入國民黨，但強調她對民進黨政治人物沒有君子之爭，還建議綠營趕快換人。

徐巧芯獲國民黨中央提名，民進黨許淑華認為尊重初選機制，也恭喜通過黨內初選，希望接下來的選區選舉，還是君子之爭，大家好好提出政見與政策。她肯定徐是非常優秀的議員且有其專業領域，希望彼此提出各自專業領域的政見與政見讓選民看。既然徐已經出線，不管任何一位候選人，對她而言都是可敬對手。

對於許淑華希望是君子之爭，徐巧芯大笑，她是不是真的要加入國民黨？搞得好像兩人在黨內初選。徐強調，對民進黨沒有君子之爭，自己的選民服務不分藍綠，但對民進黨的政治人物、側翼，她是趕盡殺絕的態度，直呼許淑華現在已經認慫，想要君子之爭，「我真的建議民進黨是不是趕快換人，可能對你們選舉比較有利。」

相較費鴻泰，徐巧芯會比較難打？許淑華認為，呈現自己的專業比較重要，也提到國民黨這次初選，要特別幫費鴻泰說公道話，費認是可敬的對手，徐巧芯以言語攻擊，過程看在她眼裡，直呼有點不太捨得。

被問及現在能體會費鴻泰的感受？許淑華直言，之前不知道她是這樣，初選過程大概知道徐的個性、對事的態度跟看法，她予以尊重，也強調不喜歡負面、攻擊性的選舉方式。

徐巧芯聽聞笑回，「那要不要加入國民黨？」如果許淑華這麼關心費，歡迎加入國民黨，也批許想用這種方式去轉移焦點、挑撥國民黨間的感情是不可能的，因為費是堅定的國民黨支持者，怎麼可能會被一個小露香肩的市議員拉去另外一邊，絕對不可能發生。

徐巧芯酸，許淑華該擔心詐領出席費的事，現在很多選民對其作法非常憤怒和不買單，呼籲民進黨支持者還有機會換人，如果正式登記前，民進黨發現許淑華已經不行了，都還有換人的機會。許不只要擔心會不會被換掉，詐領出席費會不會被判刑。

被問及徐巧芯最近攻擊不夠君子？許淑華說，徐指她沒來開會，如果徐再多做一、兩屆議員，就知道地方服務真的很多，而且議員工作不只坐在議場看議案，還有很多政策推動、地方建設要處理，一個人不可能同時間做這麼多事，自己會選擇何事是當下要立即處理。

民進黨許淑華恭喜徐巧芯獲國民黨立委提名，也希望未來選舉是君子之爭。記者林佳彣／攝影
民進黨許淑華恭喜徐巧芯獲國民黨立委提名，也希望未來選舉是君子之爭。記者林佳彣／攝影

2024大選 立委選舉 許淑華 徐巧芯 國民黨 民進黨

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