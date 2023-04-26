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「三寶」生育獎勵金是否會領？ 蔣萬安：是發給媽媽

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會做第一次追加減預算報告。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會做第一次追加減預算報告。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上任推出生育獎勵補助加倍，第一胎加碼到4萬，不過4月4日之後才出生的新生兒才能領得到，北市議會建請市府研議獎勵金發放，回溯至12月25日起新生兒均適用。因蔣萬安是「三寶爸」，三寶今年1月出生，蔣萬安下午在議會追加減預算答詢時，議員秦慧珠問蔣萬安會不會去領？蔣萬安說，獎勵金是發給媽媽。

蔣萬安下午赴議會做第一次追加減預算報告，秦慧珠表示，今天生育獎勵金加倍回溯至去年12月25日，蔣萬安的「三寶」是受惠者之一，會不會去領這獎勵金5萬元，蔣萬安說，這發放是給媽媽。秦慧珠追問，太太會不會去領？蔣萬安說，要去問太太，這政策是造福市民。

秦慧珠說，市長答錯了，爸爸媽媽都可以領吧？蔣萬安說，民政局照程序是滙給母親，當然使用上是一個家庭，「我如何使用，會尊重太太意見」如何應用，有結果再跟大家報告。

秦慧珠說，市長一定要去領，這是努力所得，民政局指北市生3胎的家庭只占8%，市長的努力值得鼓勵，北市生二胎只有38%，第一胎也只有50%，很見很多家庭是沒有小孩的。

蔣萬安 秦慧珠

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