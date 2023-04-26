蔣萬安上任首議會說明追加減預算 萬安新政追加18.46億

台北市長蔣萬安今天下午赴議會報告北市112年度總預算第一次追加（減）預算案，蔣萬安表示，台北市112年度總預算第一次追加（減）預算案，將歲入追加128.23億元，歲出追加33.09億元，其中優先施政項目包括幸福育兒、開創教育等政策將追加18.46億元。

北市主計處表示，今年度第一次追加（減）預算案，歲入追加128.23億元，歲出追加33.09億元，歲入與歲出追加數相抵後計賸餘95.14億元，扣除債務還本26億元，收支賸餘計69.14億元，將以減少112年度總預算預計移用以前年度歲計賸餘方式處理。

蔣萬安表示，112年度北市總預算聽過准列1750.22億元，歲出准列1774.90億元，歲入歲出相抵後短差24.68億元，連同債務還本80.58億元，合計融資調度105.26億元，全數准以移用以前年度歲計賸餘予以彌平。

主計處表示，因應中央撥付111年度第13次普通統籌分配稅款117.98億元，行政院增撥特別統籌分配稅款7.98億元，包括少子化對策計畫的育兒津貼達加倍所需補助3億元、協助今年1至6月低收中低收加發生活補貼2.5億元；高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建1.48億元、學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫0.63億元等，追加歲入預算128.07億元。

至於各機關歲出追加33.09億元，包括中央核撥統籌分配稅款及一般性補助款於市府辦理相關計畫經費10.36億元，還有各機關基於業務需要追加4.27億元，包括文化局追加北藝率約爭議調解監造服務費等經費2.34億元等，追加歲出預算10.36億元。

融資調度部分，歲入追加128.23億元、歲出追加33.09億元，歲出歲入相抵賸餘95.14億元，扣除債務還本26億元，收支賸餘69.14億元，將以減少112年的總預算預計移用前年度歲計賸餘方式處理。

至於追加辦理幸福育兒、開創教育、長照關懷、及全民運動等市府優先施政，合計編列18.46億元，其中幸福育兒追加6.01億元，包括民政局生育獎勵金加倍不足4.6億元、社會局托育補助及乘車補助1.41億元；開創教育追加9.16億元；長照關懷追加2.88億元；全民運動追加0.41億元。