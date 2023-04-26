柯文哲8年蓋不完大巨蛋 民眾黨議員批北市府背後放火

台北市長蔣萬安今天下午兩點赴議會備詢追加減預算，中午12點半先拜會民眾黨團四名議員與新黨議員侯漢廷，民眾黨四位議員包括總召黃靜瑩、議員陳宥丞、林珍羽、張志豪輪番砲轟，質疑蔣市府發言人在後面放火，侯漢廷也說中央常常馬維拉，呼籲蔣市府不忘前人之功，後人才不會忘記您的貢獻。

先前民眾黨主席、前市長柯文哲先前訪美時，提及現任市長蔣萬安上任後改掉早上7時30分的晨會，已經被人笑話，也預言蔣萬安「後面會做得很痛苦」，遭北市府發言體系反擊，如果開晨會能讓市政更有效率，「為何8年下來大巨蛋就是蓋不起來？」

對於蔣市府稱柯文哲8年蓋不了大巨蛋，民眾黨團總召黃瀞瑩說，蔣市長到黨團說明重大法議過程，她希望能先建立好的府會關係，不過市府的府會關係，卻有發言人在後面放火，不知道該怎麼說，有些回應、議案可以到黨團討論，不希望透過媒體溝通，不希望發生這樣的事情。

陳宥丞也表示，他還是要提醒府會關係要更好、市政才會更好，但是很遺憾，包括大巨蛋這件事，前朝的問題應該朝更好、市民共同期待方向，但不應該變成發言體系政治攻防武器，不應該讓發言體系成為市府認真團隊的累贅，如同身體上的發炎，這是不樂見的。

議員林珍羽也說，先前她第一次施政報告質詢時，對於發言人的發言，蔣市長說會回去檢討，不過她失望也失落，也許蔣市長不知道發言人在後面放幾把火，但蔣市長還是得必須去背這些箭，否則發言體系到後面放箭，變成市長背後的好幾把箭，要拔也拔不下來，希望北市府重視府會關係，及資訊的正確。

議員張志豪也批評，他曾送蔣萬安「萬安牌」滅火器，希望滅社會安全的火，不過現在應該要蔣還給他，因為現在他都火了，要求看管一下發言體系，用邏輯死亡的方式發言，對府會溝通不會是好事。

侯漢廷也說，中央有一陣子常常馬維拉，砲打前總統馬英九，建議柯市府就事論事，才能換來好的府會關係，希望「不忘前人之功，後人才不會忘記您的貢獻。」

蔣萬安當場並無回應，僅表示，這次來說明重大議案，之前也提到黨團有需要都會來說明，今天主要重大議案包括都發、勞動局等的自治條例，還有下午的追加預算、接下來年度施政重點，都會與民眾黨團及新黨議員說明，對於議員的相關議題提出，都會盡可能回覆。

北市府發言人殷瑋會後也表示，發言體系有發言體系的職責，該發言就會發言清楚，但若造成不愉快會說聲不好意思，這次狀況是市政建設過程要有什麼樣態度，市政建設本來就是一棒接一棒，不過過去留下來的狀況如何，都會概括承受，我們做不好的，也一定會改進，最重要是回應市民期待。

對於民眾黨團不滿發言體系說柯文哲八年蓋不了大巨蛋，殷瑋說，基於前市長柯文哲有一些評論，發言體系有回應，真正重點還是整體市政建設，抱持好的方向來持續，可以檢討的，會來檢討改建。