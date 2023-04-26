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新北漁港多式微 2026年完成28處智慧化漁港、休憩景點

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
八里下罟子漁港設置祈禱室供不同信仰的漁民使用。圖／新北農業局提供
八里下罟子漁港設置祈禱室供不同信仰的漁民使用。圖／新北農業局提供

新北市海岸線綿延達120公里，但多數漁港早已老舊且使用率低。新北市近年推動「嗨漁港」計畫，據漁港特性、漁民需求及周邊景點改善漁港設施。新北農業局說，過去已翻轉14處，未來將繼續改建，預計2026年翻轉新北市共28處漁港。

新北農業局長李玟今在市政會議報告「永續城市，農業共好」，提出從個人健康、心靈健康、環境健康及永續農業4大面向，比如提升蔬果品質及衛生安全，並減少運輸損耗，將在板橋果菜市場設置蔬果低溫冷鏈物流中心，讓蔬果從產地採收至交易場所全程冷鏈，預計2024年底試營運，每日可增加130公噸的冷鏈蔬果進貨量。

此外，李玟也提到「嗨漁港」計畫，要翻轉新北市28處漁港，過去已翻轉14處漁港。包括近期啟用的下罟子漁港，新建26間漁具倉庫、設置11座浮動碼頭，解決倉儲及上下船不便的問題，共204艘漁船受惠。同時考量外籍漁民宗教信仰，設置祈禱室供不同信仰的漁民使用，讓遠赴異鄉工作的漁民有心靈寄託。

新北市漁業處說，其中三芝後厝漁港、及八里下罟子漁港改建後，外觀融入美學及在地特色元素，並兼顧漁民使用及觀光遊憩，並舉辦北海夜金閃閃漁港活動，包含北海岸時尚藝術季、瘋草里大咬運動會、漁人碼頭仲夏繽紛樂等，帶動漁港夜經濟。

此外，預計今年將在4個漁港，包含淡水第二、富基、野柳及澳底，建置「船流偵測系統」，有效掌握港內漁船即時進出狀況及動向，如颱風時期，可即時監控並調度船席位，大幅提升漁港緊急避難成效。

至於未來持續改建的14處漁港，將全面推動漁港智能化，視漁港特性設置智慧路燈、監視器或岸水電設施，讓港區漁作及休憩更為安全、方便且節能減碳。

板橋果菜市場設置蔬果低溫冷鏈物流中心，預計2024年底試營運，每日可增加130公噸的冷鏈蔬果進貨量。圖／新北農業局提供
板橋果菜市場設置蔬果低溫冷鏈物流中心，預計2024年底試營運，每日可增加130公噸的冷鏈蔬果進貨量。圖／新北農業局提供

漁民 漁人碼頭

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