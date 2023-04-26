擺脫「行人地獄」 北市26議員跨黨派交通連線

台北市議會26位議員今天跨黨派組成「跨黨派交通安全連線」，邀請交通局長謝銘鴻以及民間專家學者出席，現場議員也共同簽屬提案，希望市府能針對道路安全、人本交通與交通平權等議題進行改善，府會合力消除台灣首都「行人地獄」稱號。

台北市議員趙怡翔表示，從客觀數字來看，台北市的交通已達到「市政危機層級」，去年12月台北單月交通事故數達到新高，平均每16分鐘有人撞死傷，三分之一因交通事故死亡者為行人，死亡率更是其他先進城市3至5倍，他說每一個交通事故案例背後代表都是民眾的家人、朋友、親人，作為議員他們有責任、義務，全面改善交通問題，較低死傷率。

議員李明賢提到，交通議題是不分政治黨派的，交通安全是全台北市要來共同努力的，利用現有機制，改善交通問題，過去他被稱作「機車議員」，過去4年他拆了12面機車待轉牌，也進行10個機車內線塗銷等，盼落實交通安全。

議員陳宥丞表示，台北市近三個月A1類交通事故死亡人數跟人數比，創下13年來的新高，希望府會一同努力將首都知難行難的人本交通議題，轉成為知易行；議員林亮君也說，學童安全問題也是他相當重視的一環，他希望在學校周邊包含通學巷、交通設施等，這次議會跟市府交通連線，大家一起努力，改善道路交通安全。

台灣大學先進公共運輸研究中心主任張學孔教授表示，連線意義非凡，參與的議員代表民意對這個議題的重視，期許政策確立後，由台北市議會督促市政府落實「零傷亡願景」。台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀表示，連線的成立代表交通安全與平權議題被社會廣泛接受，希望藉由連線讓台北市的交通建設往前邁進。

平安走路許願帳戶發起人、竹東高中教師韓中梅表示，平台上夥伴共同許下願望希望能放心讓家裡的小朋友、老人家離開家門，因為知道他們有滿滿的保護。希望台北就能成為保護每一個人的城市，也成為台灣行人空間的標竿城市。

謝銘鴻回應，議員所提出的交通建議，包含行人通道建制總共分為4大類、34項計畫都有持續在推動，副市長也已要求交通部向中央爭取預算，來落實相關政策。