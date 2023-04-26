盼改善行人地獄 北市跨黨派議員成立交通安全連線

台灣交通環境被外國媒體報導為「行人地獄」。台北市議員趙怡翔、李明賢號召多名跨黨派議員組成「交通安全連線」，將提案要北市府以改善道路安全進行交通工程，盼減少事故傷亡率。

關注交通議題的民進黨台北市議員趙怡翔、國民黨台北市議員李明賢等人今天在市議會召開「跨黨派交通安全連線」記者會，包含國民黨及民進黨、台灣民眾黨、社會民主黨、無黨籍共26名議員到場力挺。

擔任共同召集人的趙怡翔致詞表示，從客觀數字分析，台北市交通已達到市政危機層級，像北市在去年12月的單月交通事故數達新高，平均約每16分鐘就有人被撞死傷，幾乎交通事故死亡都為行人。

他說，北市交通事故往生者以高齡者占多數，死亡率約一半以上，像65歲長輩占行人致死率8成，目前已是高齡化社會，應要注意被不安全交通設施影響最深的長輩狀況。

共同召集人市議員李明賢表示，確保交通安全不分黨派，成立交通安全連線目的是希望在市議會委員會之外，仍持續凝聚朝野力量共同關注與推動交通改善，讓台北的交通更安全便利。

由市議會跨黨派組成「交通安全連線」將提案包含要求台北市政府全面以改善道路安全、推動人本交通及多元交通規畫為原則進行交通工程及標線改進，減少全市交通事故傷亡率。

應邀出席的台北市交通局長謝銘鴻會後受訪說，議員建議其實交通局都有具體規畫，包括執行並建置行人通道，但改善交通問題須有短中長期規劃有些則是持續性工作。

他指出，市府推動短期政策部分包含機車退出騎樓專案，目標為16條，今年先完成5條，明年陸續達到目標，且會優先處理包括商圈、觀光客較多的幹道部分，其他如騎樓整平、增加人行道等交通安全計畫都會繼續進行。