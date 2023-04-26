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開心了！生育獎勵金辦法北市議會修正回溯 多3800名新生兒受惠

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會法規會上午修正北市生育獎勵金發放辦法，回溯至去年12月25日起新生兒均適用，預計有3800名新生兒受惠。記者楊正海／攝影
北市議會法規會上午修正北市生育獎勵金發放辦法，回溯至去年12月25日起新生兒均適用，預計有3800名新生兒受惠。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安上任推出生育獎勵補助加倍，第一胎加碼到4萬，不過4月4日之後才出生的新生兒才能領得到。北市議會民政委員會昨決議，建請市府研議獎勵金發放，回溯至12月25日起新生兒均適用，議會法規會上午也修正通過北市生育獎勵金發放辦法，預計有3800名新生兒受惠。

北市府生育獎勵金加倍，凡設籍台北、新北、基隆的父親或母親任一方，只要設籍滿10個月，都可享有此項補助。市府3月市政會議拍板的生育獎勵金，原本是4月4日起提高補助，不回溯至1月1日，但藍綠議員各提二版本，希望回溯至今年1月1日，或是去年12月25日。

北市議會民政委員會，昨先決議將議員4提案併案審查，經過討論後，決議請市府研議獎勵金發放回溯至12月25日蔣萬安市長上任第一天起的新生兒均適用。議會法規會召集人秦慧珠表示，生育獎勵金發放辦法修正建議，將送請市府進行修正，再送議會備查。

民政局長陳永德指出，去年通過的獎勵金預算是4.1億，蔣市府獎勵金加倍，將增加4.6億，共計8.7億，回溯到12月25日，預算應該足夠支應，若仍不夠，也不辦追加預算，將直接動用二備金處理。議會的決議，市府會再行修正發放 辦法，雖然府內仍須經市政會議通過，約一個多月時間，但不影響獎勵金發放回溯至12月25日。

議員汪志冰說，回溯至去年12月25日是好人做到底，議員王孝維認為，鼓勵生育他絕對贊成，但會生的人就是會生，如何讓不想生的人生，才是要著墨的重點。

市府的生育獎勵金加倍，將現行條文第一項所定第一名、第二名及第三名以後之新生兒獎勵金金額，由現行2萬元、2萬5千元及3萬元，分別修正提高為4萬元、4萬5千元及5萬元。

議員陳政忠表示，市府的生育獎勵，第一胎到第二胎，或是第二胎到第三胎，應該有明顯的級距。第一胎獎勵金是4萬，但生第二胎只增加5千元，誘因不夠，他建議第二胎應提高為5萬。

對於議員建議第二胎獎勵金提高為5萬，陳永德表示，會尊重議會，他坦言，北市願意生第二胎的比率為38%， 生第三更降至8%。北市生第一胎獎勵4萬元是全國最高，但第二胎的獎勵就不是六都最高。

生育 議員

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