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北市動物園推「家鵝遊行」 短腿悠悠逛大街

中央社／ 台北26日電

隨著禽流感疫情趨緩，台北市立動物園今天宣布推出「家鵝遊行」節目，保育員每週日上午都會帶領中國華鵝、白羅曼鵝逛遍兒童動物區，邀請遊客一起欣賞牠們動起短腿的可愛模樣。

不讓日本北海道旭山動物園的「企鵝遊行」專美於前，台北市立動物園今天發布新聞稿表示，本週起的每週日上午將推出「家鵝遊行」節目，參與成員為兒童動物區的中國華鵝及白羅曼鵝。

動物園指出，保育員本來就會與照養動物進行親近訓練，過程中發現家鵝很容易結黨聚群、一隻跟著一隻，靈機一動想到可以比照旭山動物園的作法，向遊客展示家鵝列隊移動的可愛模樣。

動物園介紹，經過數個月訓練後，鵝群已經可以井然有序地跟著保育員的哨音逛遍兒童動物區，渾圓的身軀還會在短腿努力踏步時左右搖晃，可愛程度相信大人、小孩都招架不住。

此外，動物園去年底因應禽流感疫情，將門口負責迎賓的大紅鶴撤回後場，如今考量無論國際或國內的發生數量都已明顯下降，已安排大紅鶴重新回到展場活動，讓遊客一入園就可以見到牠們優雅地漫步伸展。

動物園 禽流感 疫情

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