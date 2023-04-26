81企業參與 新北海岸100％認養達標

新北市環保局推動公私協力海岸認養制度，去年底達成海岸（可認養沙岸）100％認養目標，環保局昨天舉辦「海岸認養表揚活動暨淨灘種子培訓講座」，環保局長程大維表揚74個認養單位，並與今年新增的13個認養單位簽署協約，公私協力守護海岸環境。

程大維表示，去年由市長侯友宜號召擴大推動海岸認養制度，億光電子、燿華電子、台灣房屋、遠東百貨及亞東工業氣體5家企業率先響應。如今海岸認養制度推動1年，去年底達成100％全認養目標，共81個單位參與，認養長度34.2公里，將持續號召更多合作夥伴加入。

環保局昨天邀億光電子、昇恆昌及大元時時樂社團分享淨灘經驗，例如億光電子認養萬里龜吼海灘，自辦淨灘一日行程已成為員工超熱門活動，許多員工全家參與。億光電子人資暨總務處協理丁建明說，億光每年辦2次淨灘活動，未來將持續投入更多人力。

今年新增13個認養單位共認養34段海岸，環保局將辦淨灘種子培訓課程。環保局說，市府建置「新北市海岸資訊地圖」，標示海岸入口、公廁、停車場等實用資訊，幫助淨灘夥伴在前置規畫階段省下力氣；再搭配環保署Coastal Clean-Up海岸淨灘認養系統預約淨灘活動，由在地清潔隊提供工具及廢棄物清運服務；也與沿海9區42間店家合作成立「淨灘合作社」，供臨時起意民眾借用淨灘工具。