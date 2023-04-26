電費吃掉盈餘 北捷：今年票價不漲

台電連2年調漲用電大戶電價，台北捷運電費成本大增6億多元，阣掉附業等盈餘，傳醞釀調漲票價補貼。北捷表示，今年沒漲價計畫，明年及今後「努力不去動票價」。桃園、台中捷運公司也都表示暫無票價調漲計畫；高雄捷運公司則還要整體評估。

北捷公司昨赴議會工作報告，運量先受疫情影響大幅下降，疫情趨緩後，去年平均日運量160萬8926人次，比前年的145萬5124人次增加10.6%，但和疫情前2019年平均日運量216萬3285人次相比，僅恢復74.4％。

另外，北捷今年前3月稅前本業虧損5.02億元，副業收入3.76億元、受託事業收入0.38億元，今年1至3月盈餘1.02億元，但受電費漲價影響，盈餘還會縮水。

北捷總經理黃清信說，2019年北捷虧損12億元，去年虧16億元，今年因電價漲、票價沒提高，預估捷運本業虧損19.67億元。市長蔣萬安4年任期內，北捷票價漲不漲？黃清信沒說死，表示目前營運成本最大變數是電價，成本負擔很重，後續會執行節電、提升業外及附業收入，還會盤整閒置資源與商機，努力創造利潤，今年沒有漲票價計畫，未來也會努力不去動票價。

北市議員秦慧珠表示，捷運票價漲不漲，可能連蔣萬安都沒有答案。她認為其他縣市捷運若都不漲，北捷應該也不敢漲。她主張票價不能一直由政府補貼，也要看政府的財政狀況及大環境，如果台鐵、高鐵及外縣市捷運都漲，蔣萬安壓力就會小很多。議員李明賢建議仿效日本，應從開源做起，擴大業外收入，補充本業收入不足。

桃捷表示，經濟部去年6月對高壓及特高壓產業用電大戶漲15％電價，桃捷平均每月增加266萬餘元電費支出；今年4月1日再漲17％，每月電費再增512萬餘元。桃捷已發函經濟部爭取軌道電費折扣優惠，尚無調整票價規畫。

台中捷運公司表示，調漲電價衝擊營運成本甚鉅，但中捷綠線是台中第一條捷運，為鼓勵民眾搭乘大眾運具，暫不考慮調整票價，會開源節流因應。

高雄捷運公司表示，是否漲票價，要看基本工資及物價等費用變動，還有疫後運量恢復的狀況做整體評估。高捷每年電費支出約3到3.5億元，占營運成本12％，去年到今年電費漲32％，累積每年增加約9千萬元支出，嚴重衝擊營運成本。