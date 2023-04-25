淡北道路案66億元2度招標 新北市追加逾4成預算

被稱為北海岸「救命道路」的淡北道路工程日前招標流標，新北市政府新工處表示，為吸引廠商投標，追加逾4成預算、約逾新台幣20億元，今天以66億元工程預算2度上網招標。

新工處發布新聞稿指出，淡北道路北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市大度路，採以外環道路方式興闢，促使台2線竹圍路廊車道數平衡，可提升道路容量及旅行速率，建構人本環境及大眾運輸發展的空間，並有效紓解往來雙北市的交通壅塞情形。

新工處表示，淡北道路案在民國109年通過環評後，在111年8月經行政院拍板定案由中央專案補助工程款，新北市政府在同年12月辦理第1次公開招標，今年2月首度開標就流標。

流標原因，新工處指出，主要因缺工缺料及施工條件相對嚴峻，經深入了解市場狀況以利招標文件修正，再加上不少廠商反映，台2線交通繁忙，施工機具及材料進出時間受限，再加上交通維持複雜度高，環評承諾事項也會限制施工效率，造成廠商疑慮。

新工處表示，經過全面檢討後，除追加逾20億元預算外，也延長約6個月的工期，使得淡北道路工程預算金額達66億元，工期延長為2008天，今天於政府電子採購網公告招標，預計於6月27日上午9時截止投標。

淡北道路全長5.45公里，今年2月9日首次開標，當時總工程經費新台幣44.69億餘元，但因未有廠商投標而流標。