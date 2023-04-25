國民黨港湖、大安區立委初選協調 均採電話全民調

國民黨立委初選港湖、大安區的民調方式，採全民調或黨員投票、民調「37制」，下午由參選人協調。港湖區則是議員游淑慧親自出席，李彥秀派代表參加，經過兩個小時協調，港湖、大安選區初選都確定採全民調。

北市黨部4月13日公告第11屆立法委員選舉第二階段候選人提名登記相關事項，於4月17日至19日領表登記，今天下午3時召開初選方式協調會。

北市第4選區（內湖南港）登記參選的議員游淑慧、李彥秀，經協調同意採取全民調方式進行初選，電話民調日期為5月7日至9日，於5月10日上午10時公布民調結果。

北市第6選區（大安），楊永明、鍾沛君、羅智強，經協調同意採取全民調方式進行初選，電話民調日期為5月10日至12日，於5月13日上午10時公布民調結果。