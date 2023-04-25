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烏來輪椅族上下山都不便 業者投入低底盤公車今測試

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北烏來山區過去並無低底盤公車進入，輪椅族要進出都相當不便，在地公車業者今首次測試踩低底盤的849路線公車，方便輪椅族未來搭乘。圖／陳乃瑜提供
新北烏來山區過去並無低底盤公車進入，輪椅族要進出都相當不便，在地公車業者今首次測試踩低底盤的849路線公車，方便輪椅族未來搭乘。圖／陳乃瑜提供

新北烏來山區交通路線選擇較少，過去並無低底盤公車進入，輪椅族要進出都相當不便，在地公車業者今首次測試踩低底盤的849路線公車，預計5月開始會有一天六班次試辦，方便輪椅族搭乘。

新北烏來區多為山區，低底盤公車雖然已經上路好一陣子，但仍因地形因素無法上路，只能由傳統公車行駛，對於輪椅族居民來說相當不便，不管是居民或者一般民眾，要上山必須預約公車或計程車，不少民眾都說非常不便。

新北市議員陳乃瑜也說，之前接到行無礙資源推廣協會的陳情，許多不方便的輪椅族想去烏來，卻缺乏大眾交通工具，對於需要無障礙空間的朋友來說不夠友善，因此她也趕緊跟各單位溝通，考察借鏡其他縣市作法。

新店客運總經理表示來雲傑表示，新烏路是進入烏來山區的唯一通道，但路型起伏，低底盤公車容易觸地；近年造車技術提升，新款低底盤家車有升降功能，無障礙功能需求越來越多，公司非常願意提供無障礙服務。

來雲傑指出，在有了新車款之後，這兩年持續測試，運用底盤升降、減速緩行及避免載客負重等做測試，目前看來可行，因此849主線將投入兩台低底盤公車服務有無障礙需求的民眾；今日也首次與交通局一起正式試行。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，民眾一直有相關需求，市府也規畫看能不能有適當比例的車種投入，業者反覆測試後可行，目前規畫5月開始會有一天六班次試辦，讓乘客搭乘體驗。

新北烏來山區過去並無低底盤公車進入，輪椅族要進出都相當不便，在地公車業者今首次測試踩低底盤的849路線公車，方便輪椅族未來搭乘。圖／陳乃瑜提供
新北烏來山區過去並無低底盤公車進入，輪椅族要進出都相當不便，在地公車業者今首次測試踩低底盤的849路線公車，方便輪椅族未來搭乘。圖／陳乃瑜提供
新北烏來山區過去並無低底盤公車進入，輪椅族要進出都相當不便，在地公車業者今首次測試踩低底盤的849路線公車，方便輪椅族未來搭乘。圖／陳乃瑜提供
新北烏來山區過去並無低底盤公車進入，輪椅族要進出都相當不便，在地公車業者今首次測試踩低底盤的849路線公車，方便輪椅族未來搭乘。圖／陳乃瑜提供

公車 烏來

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