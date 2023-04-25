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北市斥資千萬買「神奇機台」全堆倉庫 挨批浪費公帑

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市府因應疫情購置Kiosk機台，兼具量體溫、噴酒精、人流管控、實聯制等多功能，被前市長柯文哲大讚是「神奇機台」。本報系資料照。
北市府因應疫情購置Kiosk機台，兼具量體溫、噴酒精、人流管控、實聯制等多功能，被前市長柯文哲大讚是「神奇機台」。本報系資料照。

北市府因應疫情，前年6月推「市場實聯分流管理資訊站」，斥資千萬元購置245台，兼具實聯制、量體溫等多功能用途，前市長柯文哲大讚「神奇機台」。去年實聯制退場，機台一度於台灣燈會派上用場，其他時間全堆倉庫，北市議員許家蓓今批浪費錢淪「蚊子機台」。市府回應，目前測試作為志工簽到之用，承諾3個月研議新用途。

「市場實聯分流管理資訊站」分為兩種機台，Kiosk機台可量體溫、噴酒精、人流管控、實聯制，單價約7.7萬元、共112台，NFC機台單價7350元、共133台，悠遊卡綁定台北通即可感應刷卡。

民進黨北市議員許家蓓今在財政建設部門質詢指出，北市府花了1000多萬元採購，但是去年4月實聯制退場，245台機台不知如何運用，僅能暫置各局處或公有市場的倉庫內，直呼風光出場的「神奇機台」，黯淡退場成「蚊子機台」，根本浪費公帑。

資訊局長趙式隆回應，非常在意財政紀律，也認為不要為了活化而活化，資訊局曾規劃作為會議簽到使用，因市府已有簽到系統，而改為嘗試用於大型活動的志工簽到，目前持續測試中。

許家蓓指出，資訊局開發志工報到系統，提供各局處可裝在機台使用，即便台灣燈會期間有作為志工報到之用，此外仍無用武之地，目前根本沒局處安裝，更遑論使用。

其中，以市場處花662萬元採購90台為各局處之最，市場處長陳庭輝坦言，辦公場所原本就有刷卡系統，目前確實沒有使用並放在倉庫裡。

許家蓓認為，市府用科技推動施政是好事，前提是不應浪費人民納稅錢，而不是標新立異卻缺乏長遠規劃。蔣萬安市長先前多次提到施政連貫性，代表柯市府的爛帳必須概括承受並積極解決，因此要求資訊局主動發文局處，詢問安裝志工報到系統的意願，以及規劃其他運用方式，若無可變賣或捐贈。

趙式隆回應，機台若要有其他用途，還需額外的修改成本，會先找一些活動試辦，確定有需求才擴大辦理，也承諾3個月研議其他用途。

NFC機台的功用在於，悠遊卡綁定台北通即可感應刷卡。圖／許家蓓辦公室提供
NFC機台的功用在於，悠遊卡綁定台北通即可感應刷卡。圖／許家蓓辦公室提供
北市府前年因應疫情斥資千萬元購置245台「神奇機台」，如今全堆倉庫淪「蚊子機台」，挨批浪費錢？圖／許家蓓辦公室提供
北市府前年因應疫情斥資千萬元購置245台「神奇機台」，如今全堆倉庫淪「蚊子機台」，挨批浪費錢？圖／許家蓓辦公室提供

實聯制 北市 台灣燈會

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