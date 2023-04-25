淡水崁頂里防癌健康講座 讓長輩吃健康又防癌

現代人講求健康養生，吃什麼都要先看會不會造成身體的負擔，尤其針對國人死因頭號殺手，癌症更是避之唯恐不及，但要如何才可以吃得健康又防止癌症的發生，新北市淡水區崁頂里長吳庭岳，邀請到全國知名的陶聲洋防癌基金會，總監王禎鈺老師以及烹飪老師張晶晶來幫大家舉辦一場防癌養生課題講座。

崁頂里長吳庭岳表示，陶聲洋防癌基金會是國內相當知名的基金會，能夠邀請到王禎鈺老師可說是相當不容易，加上現代社會高齡化防癌養生的重視程度可說是隨著年紀愈來愈高漲，因此現場講師還帶來許多養生食品，親自示範如何製作來給大家學習。

講師準備許多的食材包括了黑芝麻等等都是天然食材，教大家如何去無油煙的料理方式，做出養生飲食，讓人口二萬多人崁頂里內的長輩能夠藉由講座來學習到如何吃進健康，另外在活動之後里長也舉辦里內首次的共餐活動，不僅是要長輩能夠學習新知，更可以聚在一起用餐，渡過一個充實的午餐。