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萬里公有市場老舊又漏水 新北市議員爭取改建

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里區公有市場建物老舊多處漏水，讓攤商苦不堪言，新北市議員張錦豪希望能夠推動市場改建。 圖／觀天下有線電視提供
萬里區公有市場建物老舊多處漏水，讓攤商苦不堪言，新北市議員張錦豪希望能夠推動市場改建。 圖／觀天下有線電視提供

萬里區公有市場建物老舊多處漏水，讓攤商苦不堪言，雖然經過多次改善，都無法根絕漏水問題，甚至現場攤商還有邊做生意邊拿保麗龍箱接水的情況，新北市議員張錦豪希望能夠推動市場改建，並且針對新建物重新空間規劃，讓在地居民有更多的活動場域與透過招商增進地方繁榮。

萬里里長王傑倫指出，公有市場老舊、漏水，還有周邊缺乏停車空間等問題，地方希望透過市場的重建，讓這個位置相當好的空間做良好的多元規劃與應用，這次透過市議員張錦豪所發起的會議，希望能夠讓公有市場有更好的改善與改變，也許未來還能夠吸引更多的觀光人潮。

其實萬里區公有市場的漏水問題，過去已經會勘改善多次，不過也因為建物實在老舊，修修補補依舊敵不過水的穿透力，甚至還有一處的漏水是直接順著管線下來，整個變電箱都因為漏水生鏽，看起來相當危險，為了民眾的採買品質與攤商安全，市議員也希望能夠推動改建，並且讓新的大樓重新空間規劃，做更有效的應用。

市議員張錦豪說，萬里公有市場鄰近老街，應該是相當繁華的商場，但卻因為建物老舊，承租的攤商越來越少，讓人感到相當惋惜，因此也期待透過這次的會議推動改建，讓這棟大樓有更多元與完善的規劃，像是地方盼望的活動中心與停車場增設，要讓本該繁榮的公有市場復興起來，並且邀集連鎖名店招商進駐，也可以有更多萬里當地的特色產品販售，期待藉此讓萬里觀光更繁榮。

萬里 漏水 議員

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