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瑞芳警分局打擊詐騙放天燈 十分天燈媽祖一起來

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
瑞芳警分局為將常見之詐騙案件手法特製成天燈，於十分老街媽祖廟成安宮施放，藉由在地特色使民眾對於「識詐」宣導能印象深刻。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳警分局為將常見之詐騙案件手法特製成天燈，於十分老街媽祖廟成安宮施放，藉由在地特色使民眾對於「識詐」宣導能印象深刻。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳警分局為將阻詐觸角伸入社區提升普及率，今（25）日由分局長王耀輝率領瑞芳打詐團隊，邀請天燈大師胡民樹及平溪區區長李天民、貢寮區區長柯建輝，於現場解說各類詐騙手法，並將常見之詐騙案件手法特製成天燈，於十分老街媽祖廟成安宮施放，藉由在地特色使民眾對於「識詐」宣導能印象深刻。

現今詐騙手法千奇百怪，推陳出新，內容包括假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙等，瑞芳分局為打擊詐騙，特地到平溪十分成安宮媽祖廟進行宣導，並施放天燈展現打詐決心。

平溪及貢寮區長均表示，將配合政府持續創新宣導方式，把防詐訊息鋪天蓋地觸及各層面，讓民眾不斷接收新的防詐資訊，徹底認識詐騙，杜絕詐騙集團有機可趁。

瑞芳分局長王耀輝也呼籲，詐騙行為層出不窮，常利用民眾投機心態，常想不勞而獲，或是針對人性弱點進行詐騙行為，並不斷利用社會最新時事推新花樣，誘使民眾受騙，民眾接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。

詐騙集團 平溪 瑞芳

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