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限量版桐花蛋糕製作 瑞芳區長拜師學藝推美食

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區區長楊勝閔特地到店家拜師學藝，也推廣在地優良店家，歡迎大家在桐花季當天一起到四腳亭賞桐嘗美食。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區區長楊勝閔特地到店家拜師學藝，也推廣在地優良店家，歡迎大家在桐花季當天一起到四腳亭賞桐嘗美食。 圖／觀天下有線電視提供

一年一度的瑞芳桐花季就要在4月30日登場，當天四腳亭有名的甜點店將提供限量版的桐花蛋糕，今（25）日瑞芳區區長楊勝閔特地到店家拜師學藝，也推廣在地優良店家，歡迎大家在桐花季當天一起到四腳亭賞桐嘗美食，漫遊歷史遺跡。

今年瑞芳區公所辦理客家桐花祭「桐現瑞芳漫步白毯」，邀請四腳亭在地店家晟洸菓子坊熱情合作，開發桐花創意美食，區長今天也到場拜師學藝親手做蛋糕，在蛋糕體上畫出桐花形狀，灑上糖粉，創意桐花蛋糕就完成了。

瑞芳區區長楊勝閔說，四月三十日當天下午2-4點，桐花季在四腳亭吉安宮也有小農市集，會免費發放桐花塔和桐花蛋糕，數量有限，發完為止，邀請大家帶上瓜果麵包，到四腳亭砲台步道走走，欣賞佈滿五月雪的山林美景及古蹟名勝！

桐花祭 瑞芳

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