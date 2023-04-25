板橋湳雅案都更通過 重建大樓後回饋公共化幼兒園

新北板橋南雅東路上有一片25戶低矮老舊窳陋的鐵皮及磚造建築物，有居住安全及影響市容等問題，新北都更處昨通過該區都更案，更新後不僅改善環境品質及居住安全，還回饋公共化幼兒園，服務周邊民眾。

南雅東路上的都更案鄰近捷運府中站，基地面積4236平方公尺，原為25戶低矮老舊窳陋的鐵皮及磚造建築物，目前已拆除地上物，在正式興建之前綠美化，創造舒適空間，改善地方景觀市容，未來將興建一幢3棟地上24層、地下5層的建築物，其中2棟為住宅大樓、1棟為商業大樓，預計住宅312戶、商業空間174戶。

都更處指出，南雅東路上的都更案今昨審議通過，該案回饋近800平方公尺室內及戶外公益空間，後續將於商業棟規畫2層樓的公共化幼兒園，預計可收托90名幼童的非營利幼兒園。

此外，基地內留設4公尺人行步道空間及開放空間，提供舒適的步行空間及綠化環境，未來將取得銀級智慧建築標章，達到建築物安全性、健康及節能的效果。