北捷：營運受電價影響 但2023年無漲價計畫

台北市議員李明賢今天關心台北捷運營運狀況及是否調整票價，北捷總經理黃清信表示，今年沒有漲價計畫，但坦言整體營運成本受電價調整影響。

台北市議會交通委員會上午召開會議，台北市交通局、台北捷運公司等單位列席備詢，國民黨籍北市議員李明賢質詢捷運虧損狀況及未來票價是否調整等議題。

黃清信答詢說，捷運本業向來都虧損，像在民國108年虧損新台幣12億元；去年受疫情影響，但北市府提供減租等措施，最後虧損16億元。

黃清信說，北捷今年1至3月有1.2億元盈餘，是透過業外收入補足運輸本業虧損，後續最大挑戰是電費調漲，已提出節電措施等方式因應。

李明賢追問，北捷若調漲票價攸關民眾權益，是否在台北市長蔣萬安任內調整票價。黃清信說，調整票價很複雜，目前遇到最大狀況是電價調整，整體營運成本可能會受影響，但今年沒有調整票價計畫，且若運量提升、副業賺錢，不會輕易調整票價。

黃清信會後接受媒體聯訪表示，北捷運輸本業原本就不賺錢，加上電費調漲導致這2年電費支出增加各約6億元，但透過附屬事業及業外收入補足虧損，且預期1200元定期月票上路後，運量增加就能提高營收。

他說，像今年1到3月捷運本業虧損約5.02億元，但透過附屬事業及業外和受託事業的收入，計算後北捷整體獲利1.2億元，附屬事業包含小巨蛋、擴增車站商業空間等。

黃清信指出，針對電費調漲，北捷會透過開源節流，如調降空調溫度、調整照明設備及電扶梯使用時間等方式因應，並重申今年沒有調整捷運票價計畫。