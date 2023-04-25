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北藝工程延宕須支付監造商2.34億 北市議員憂有爭議

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北表演藝術中心因第一間建商倒閉，導致工程延宕，文化局需向監造商支付2.34億。圖／OMA大都會建築事務所提供
台北表演藝術中心因第一間建商倒閉，導致工程延宕，文化局需向監造商支付2.34億。圖／OMA大都會建築事務所提供

台北表演藝術中心儘管去年已開幕營運，不過先前第一間承包商理成營造倒閉，導致北藝整體工程延宕，監造商因此要求市府賠償，經調解文化局須支付2.34億元，有議員認為該協調案沒有經過法院仲裁直接賠償，恐引發爭議。文化局回應，專家和律師評估打官司輸的機率大，建議調解，金額經過雙方核定，不會有法律上的疑慮。

議員簡舒培表示，過去公共工程若有爭議時，都是經過仲裁之後再決定賠償金額，文化局卻是用協議方式，不符合SOP，後續恐會發生爭議；議員吳世正也認為，前朝市府沒有經過正當仲裁程序，發生爭議後直接進行調解，然後賠錢了事，因此他認為文化局可以考慮重新仲裁，公開進行相關程序，再來決定該怎麼做；議員洪婉臻質疑，雖然這筆金額是柯文哲市府任內去協調的結果，但她覺得要台北市民要負擔這筆金額，簡直是浪費錢；議員許淑華建議文化局可以做專案報告，決定是否要付這筆錢。

對此文化局長蔡詩萍回應，北藝一案他有特別去了解過，當初文化局有參考專家及律師團的意見，建商要求索賠的項目看起來沒有不妥，評估打官司輸的機率很大，因此建議走調解流程，蔡詩萍指出，當初廠商要求的金額為4.88億元，項目包括延長監造服務費、展延保險金等，雙方經過協調後改賠2.34億元，比原來要求金額少一半。

文化局說明，調解的過程就是法律程序，最後討論出支付金額，雙方在評估是否接受，若不接受，才會進行仲裁，當初經過7次調解會議後，文化局與建商都認為這個金額可以接受後，文化局也將結果送往市府簽核同意支付2.34億元，因此不會有法律上的疑慮。

文化局 議員 蔡詩萍

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