81家企業認養34.2公里 新北海岸100%全認養達標

為了讓新北市海岸更乾淨，新北市環保局推動公私協力海岸認養制度，去年底達成海岸（可認養沙岸）100%認養目標，環保局今辦理「海岸認養表揚活動暨淨灘種子培訓講座」，環保局長程大維表揚74個企業、團體及個人認養單位，感謝企業對海岸環境的貢獻，並與今年新加入的13個認養單位進行簽署儀式，希望持續以公私協力夥伴關係守護海岸環境。

程大維表示，去年在市長侯友宜號召下，擴大推動海岸認養制度，由億光電子、燿華電子、台灣房屋仲介、遠東百貨及亞東工業氣體5間企業率先響應；如今海岸認養制度推動一年，去年底成功達成海岸（可認養沙岸）100%全認養目標，共81個單位參與，認養長度約34.2公里。環保局將持續號召更多合作夥伴加入，並每年辦理表揚活動及培訓講座，肯定及感謝海岸認養夥伴們，同時也建立一個溝通回饋平台，藉由實務課程講座培養更多淨灘種子人員。

環保局表示，此次邀請億光電子、昇恆昌及大元時時樂社團3個認養單位分享淨灘經驗，其中「億光電子」過去為環保局春、秋季聯合淨灘參與者，如今變成萬里龜吼海灘的認養者，自辦的淨灘一日行程已成為超熱門員工活動，公司員工皆帶全家一同參與；「昇恆昌」今年初加入海岸認養行列，共認養20段海岸，截至目前已辦9場淨灘活動，昇恆昌以全員總動員淨灘為終極目標，並認養全台1%海岸線；「大元時時樂」是hitFM及POP radio廣播公司內員工自組的社團，社團成員分享淨灘皆以小巧規模及ICC淨灘方式為主，強調細分海廢垃圾讓淨灘變得更有教育意義。

億光電子人資暨總務處協理丁建明說，億光深耕環保意識，2022年認養萬里區龜吼沙灘，每年舉辦兩次淨灘活動，每次參與人數約130人、2023年持續認龜吼沙灘，參與人數約161人，董事長更強調未來將持續投入更多人力；昇恆昌股份有限公司協理蕭堯中說，淨灘行動是一個和大自然做連結最直接的方式；昇恆昌發起everrich 1%海岸線認養計畫，目標是認養全台灣1%的海岸線，反思從日常生活中達到源頭減量。

環保局說明，今年新加入13個認養單位，包含星展（台灣）商業銀行、福智文教基金會、新北市醫事檢驗師公會、鷺江國中童軍團及格上汽車等，共認養34段海岸，為了讓新加入的夥伴更了解海洋廢棄物、淨灘活動及不塑生活等資訊，今下午舉辦淨灘種子培訓課程，邀請Re-think團隊授課分享淨灘大小事及淨灘的十萬個為什麼，並帶領學員到林口頂寮沙灘實地淨灘，經過紮實課程後的種子人員，未來辦理淨灘活動就能快速上手。

環保局補充，新北市建置「新北市海岸資訊地圖」，標示海岸入口、公廁、停車場等實用資訊，幫助想前往淨灘的夥伴能在前置規畫階段省下力氣；再搭配環保署Coastal Clean-Up 海岸淨灘認養系統預約淨灘活動，環保局在地清潔隊將提供必要的工具及後續廢棄物清運服務，讓淨灘更簡單。另也與沿海9區42間店家合作成立「淨灘合作社」，臨時起意想淨灘的民眾可輕鬆借用淨灘工具。