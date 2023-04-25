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守護美麗城市英雄 北市表揚模範清潔職工

中央社／ 台北25日電

北市今天表揚模範清潔職工，包含不受身障限制的陳美秀、主動為長輩回收大型電器的蔡雪憶，以及為國軍領路消毒的林慶和等，市府期許清潔隊持續精進。

陳美秀為身障人士，但不受肢體障礙侷限，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒期間，持續支援大佳河濱公園的車來速篩檢站，以及花博公園新冠肺炎大型疫苗接種站，負責清潔消毒拖車式流廁車，即便天氣悶熱，依然穿著防護衣加強公廁清潔消毒。

南港舊莊分隊的蔡雪憶，在得知80歲婦人家中的冰箱故障、但難以照規定自行搬至約定清運點後，主動報告幹部協調解決辦法，最後會同里長一起至婦人家中把冰箱搬出，為其解決困擾。

信義區隊領班林慶和在環保局服務近30年，是規劃大型活動清運的好手，歷年跨年晚會、宮廟民俗繞境等都能順利完成；疫情期間，分隊轄區有多例確診個案，林慶和為支援的國軍領路，穿梭各里進行環境噴消，並帶頭整理快篩站環境及消毒等，防堵疫情擴散。

環保局指出，五一勞動節前夕，北市府表揚模範清潔職工共155人，感謝他們為北市環境品質付出貢獻，期許清潔隊能以他們為榜樣，持續精進。

疫情 北市 冰箱

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