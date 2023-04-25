敬老卡480點數「斤斤計較」 北市議員批社會局長像會計師

北市議會民政委員會上午審查議員提案，針對480點敬老卡點數當月若未使用完歸零，改為以1年為期，提高敬老卡使用率。 社會局長姚淑文答詢指出，若要變更累計使用，交通、場館的施設都要更改，費用非常高，議員則反酸社會局長不應像會計師，跟長者斤斤計較。

陳怡君指出，她建請市府研議，敬老卡以1年為期，長者當月未用完點數，可累積至下個月合併使用，提高敬老卡使用率，現行是用不完，下個月就沒了，不應對長輩這麼苛。

另一提案議員林延鳳說，長者反映敬老卡使用範圍不夠廣、不好用，所以長輩不想用，點數就沒有用完，比例相當高，希望點數可以累計，以3個月或半年累計，現在是每個月歸零，對長輩不公平。

敬老卡使用點數，使用率占最多數的是二到三成，仍有許多長輩有在使用敬老卡。姚淑文說，會有480點的點數設計，是基於老福法，希望長者多出來走動，多使用於交通、文化場館，為了擴大參與，北北基三縣市均用此設計，採虛擬點數，事後再行請款。她說，目前5%把點數用完，平均使用180至210點，所以每個月480點夠用。

她說，若要變更累計使用3個月半，包括交通、捷運、公車，全部改換設施設備，費用非常高，且台北市自行做改變，遇到的困難是，若新北基隆若不跟進，會導致設施無法同步。這幾年使用情形，每年會擴大10幾處，交通上是否可用於高鐵，會行文有沒有可能配合，但前兩年有和國道公路討論，28家客運多不想配合。

姚淑文也說，點數是希望有效使用，預算不是480點乘52萬老人，若這樣編需要35億元，老人福利的花費會達100 億，占社會局預算的一半。但陳怡君反批社會局長不應該像會計師。

李傅中武也批評，社會局的立場，不應該講預算占多少，照顧老人是社會局本業，而且系統要更改，要花多少？有沒有細算？且若把老人照顧好，其他的社會局支出會減少老人預算會減低。另外，議員林珍羽也認為，除了長者，點數使用，也應該將身障者納入。社會局表示，議員們的意見，會進行研議。