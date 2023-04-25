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新北河川千瘡百孔 五股又見泡泡溪

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
民眾拍下五股坑溪日前出現大量的泡泡。圖／我是五股人臉書社團翻攝
民眾拍下五股坑溪日前出現大量的泡泡。圖／我是五股人臉書社團翻攝

新北市近日來河川溪流不斷遭受汙染，近日在五股坑溪又出現大量的泡泡，環保局則表示經調閱監視器範圍河段畫面影像並無發現明顯大範圍河川泡泡汙染情形，已加強巡查。民眾則虧「公部門如果有回覆話，9成9機率是水質正常會持續監測，然後結案。」

新北市近日來河川溪不斷遭受汙染，新莊塔寮坑溪發出惡臭、新莊潭底溝中下游近期水流遭染成粉紅色、蘆洲水湳溝長期惡臭導致居民不滿、新店五重溪發現布滿死魚，近日五股坑溪也被民眾發現出現大量泡沫成泡泡溪，民眾在臉書社團我是五股人質疑「有人知道怎麼回事嗎？」

新北市環保局則回覆，因水汙染情形稍縱即逝，經查並未接獲民眾陳情報案，當日水巡守隊員上午巡查溪水正常，後經調閱五股坑溪沿岸設有監視器範圍河段畫面影像並無發現明顯大範圍河川泡泡汙染情形，已加強巡查另亦會不定期加強流域鄰近事業單位稽查。呼籲市民朋友如有發現河川汙染或變色時立即撥打1999專線。

網友則留言大酸「公部門如果有回覆話，9成9機率是水質正常會持續監測，然後結案、公務人員到了就乾淨囉、每次稽查人員都說到場檢測時已無該狀況、沒事沒事，看不見。」

水質

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