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淡海輕軌二期碰百年燈塔 文化局列歷史建築可異地保存

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
淡水渡船頭燈塔已有百年歷史，可說是陪伴當地人長大，對淡水人來說意義非凡。圖／許慧明提供
淡水渡船頭燈塔已有百年歷史，可說是陪伴當地人長大，對淡水人來說意義非凡。圖／許慧明提供

淡水輕軌第二期走河岸路線，路線將行經淡水渡船頭旁一座百年彩虹樣式燈塔，經提報後列冊追蹤，文化局4月中會勘，審議結果出爐將燈塔列為「歷史建築」，按規定將能異地保存。新北捷運局說，後續將與地方溝通後依文資法提送遷移保存計畫書，並依結果推動。

新北市淡水區唯一聯外道路台二線，長期因車流大、車道容量不足，尖峰時期總是塞車，有時車陣綿延數公里，是地方居民的惡夢。市府盼透過淡江大橋、淡水藍海線輕軌第一期及第二期紓解台二線壅塞問題，如今淡水輕軌第一期已通車。

而淡水輕軌第二期原規畫行經淡水老街，但當地業者、居民擔心影響用路權、消防救護與商圈人潮，遭強烈反彈。新北捷運局後改推河岸路線，起點從淡水捷運站後方廣場，沿金色水岸環河道路，續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，淡水渡船頭百年燈塔卻因在路徑上，面臨被拆除命運，遭地方文資團體反彈，並提報列冊追蹤。

新北文化局4月初先將淡水渡船頭百年燈塔列暫定古蹟，4月中會勘，經審議將燈塔列為「歷史建築」，可移至他處保存。捷運局說，後續與地方溝通後，將依文化資產保存法第30條規定，提送遷移保存計畫書給主管機關審查，再依審查結果推動執行。

此外，捷運局指出，淡海輕軌第二期計畫正辦基本設計，同步進行環差分析、都市計畫變更及修正計畫，其中環差今年1月11日已審核通過；綜合規畫修正計畫則在交通部審議，待行政院核定後，接續進入細部設計、施工階段，預計核定後5年完工。

淡水渡船頭燈塔經新北文化局審議列為「歷史建築」。本報資料照
淡水渡船頭燈塔經新北文化局審議列為「歷史建築」。本報資料照

淡水 淡海輕軌

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