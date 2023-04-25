追加逾20億預算及6個月工期 淡北道路今重新上網招標

雙北重大公路建設淡北道路今年2月首次招標即流標，新北工務局說明，主因是近期國內工程量大、缺工缺料嚴重，新工處在廣納潛在廠商意見後，追加逾20億預算及6個月工期，今重新上網招標，6月27日上午9時截止投標。

淡水到台北常塞車，嚴重時連救護車都會卡住，有人因此枉死車陣中，地方疾呼興建淡北道路，市長侯友宜也說是「救命的路」，但今年2月首次招標卻無廠商投標。工務局當時回應，流標原因包含大環境缺工缺料、工程進出動線不便及地下段施工困難等，會再檢討標案。

工務局說明，淡北道路在2020年通過環評後，2022年8月經行政院拍板定案由中央專案補助工程款37.18億元，原發包工程費約44.69億元，工期約60個月；首次流標後，新工處廣納潛在廠商意見，整體預算追加逾20億及增加6個月工期，預算到達66億元、工期為2008天，今日重新上網招標。

為深入了解市場狀況以利招標文件修正，新工處上月中旬特別辦理公開閱覽及邀標說明會。新工處指出，近期為擴大內需、穩定經濟，公共工程推案量龐大，民間投資案量更是爆量，然而缺工缺料情形卻是持續惡化，營造廠找不到人已是常態。

不少廠商反映，台2線交通繁忙，施工機具及材料進出時間受限於台2線尖峰時刻及自行車道假日遊憩人潮，交通維持複雜度高，且該案環評承諾事項也會限制施工效率，造成廠商疑慮。

針對公開閱覽期間廠商提出的意見，已參考其他公共工程案例及依市場訪價重新檢討淡北道路預算書圖，包括規畫增設跨捷運施工便橋及調整專業廠商資格等招標文件內容，希望在有限的資源內盡可能符合市場行情，並讓廠商在施工期間有調度的彈性，吸引廠商投標。

工務局補充，淡北道路北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市大度路，採以外環道路方式興闢，促使台2線竹圍路廊車道數平衡，可提升道路容量及旅行速率，有效紓解往來雙北市的交通壅塞情形；工程預計6月27日上午9時截止投標。