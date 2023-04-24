中央耗資近61億建土城頂福社宅共1294戶 2027年完工

國家住都中心今舉辦頂福安居社宅動土典禮，內政部長林右昌說，這處社宅共1294戶，是新北市近年內戶數最多的，預算近61億全由中央出資，且低建蔽率，蓋好後不僅提供公共設施，還有能縫合社區、學校及附近環境，提升附近住戶生活品，預計於2027年4月完工。

林右昌說，新北市的社宅是中央社宅數最大量，目前社宅在新北市已興建近1萬8千戶，預計還會有3千多戶決標、動土，而頂福安居社宅可說是排除萬難，光是土地取得就不容易，也聽從地方建議，將在基地旁開闢12米計畫道路與8米的中間廊道，而社宅建蔽率只有44%、36％，蓋好之後讓附近居民多了3處社區大型開放空間，住戶生活品質提升。

林右昌指出，過去台灣社會對社宅不清楚，怕社宅來了之後影響房價，但經過6年不一樣了，地方趁興建社宅的機會，把社區環境縫合起來，也解決去很多早發展區域缺乏公共設施的問題。林說，雖然台灣社宅起步較晚，但會加速推動，目前完工2萬4千戶，希望完成8萬戶目標，現階段中央、地方政正全力努力中。

林右昌說，雖然目標8萬戶社宅仍不夠，未來還須透過國土、區域規畫，包括跟產業合作，科學產業園區、捷運站店TOD規畫等，把社宅納入其中。林認為，社宅需要長遠的計畫、幫子孫存未來土地、社宅數量，希望台灣社宅能在短時間內追上歐美水準。

國家住都中心副執行長柯茂榮說，新北市土城區人口超過23萬，加上土城工業區、頂埔高科技園區的就業機會，基地位於中央路四段頂埔國小旁，面積約2.1公頃，步行至頂埔站約10分鐘，未來三鶯線通車後，距離媽祖田站僅需3分鐘，大眾運輸相當便捷。