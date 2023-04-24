營造櫻花林美景 汐止鄉長里長栽種60株櫻花

汐止區鄉長里在長江街一帶，有一大帶的邊坡，因為種的花花草草比較雜亂，所以，里辦公處就申請了60株的櫻花，在苗木送到後，里長陳志勝也將苗木一一種下，希望過個幾年櫻花盛開，除了環境變好，也讓里民們可以就近賞花。

汐止鄉長里在長江街兩個涵洞中間，有一大片緊鄰高速公路的邊坡，在先做整地整頓後，就等著苗木送來進行綠美化，而在申請的幾十株苗木送到後，陳里長自己充當園丁，拿著鏟子等工具，在挖土鬆土後，將一棵棵的櫻花種下，沿著長江街，要營造為櫻花林。

鄉長里長陳志勝表示，鄉長里長江街在大涵洞跟小涵洞之間，是鄉長里的門面，之前是雜草叢生，還有一些奇奇怪怪的樹木，看起來非常雜亂，所以，利用空餘的時候，先拿鋸子將一些雜樹鋸掉之後再拔草除草，並且也請立委賴品妤服務處協助向相關單位申請櫻花苗木。

陳志勝說，苗木送到後就花了點時間種在邊坡上，並用了一點小心思，只為了讓櫻花樹可以安全長大，就是在每棵櫻花種下回填土的時候有多堆一點，高出地面，因為，之後要除草的時候，不管是里辦公處僱工割草或是外包割草的話，就會注意到是櫻花，不會被跟著雜草除掉，也希望兩三年後，櫻花盛開，不僅週邊環境變好，里民進出都能就近賞花。