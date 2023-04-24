汐止市場、運動場過馬路危險 地方盼增行人按鈕

汐止區秀豐市場每天下午採買的人潮很多，再加上一旁是綜合運動場，因為，中間隔著汐科路，在沒有斑馬線的情況下，不少民眾往返過馬路險象環境，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，希望能夠增設行人穿越按鈕，保障行人過馬路安全。

秀豐市場自治會長施秀錦指出，最近市場不管是攤商穿越汐科路過去倒垃圾或是客人來買東西的時候，都有發生車禍，造成秀豐市場這邊客人也在抱怨、攤商也在抱怨，所以，請議員張錦豪幫忙是不是可以在中間的地方設置斑馬線，讓攤商、行人去運動也好或去丟垃圾也好，走路都比較安全。

新北市議員張錦豪表示，汐止秀豐市場下午的4點到7點人潮眾多，在汐科路上很多民眾都要穿越到對向去丟垃圾或是民眾從運動場過來市場消費，市場反應之前就因為行人穿越發生車禍，所以，市場希望能夠設置行人觸控式按紐，經交通局評估，還要計算人流，會在一個月的時間評估在每天傍晚人潮最眾多的時候評估人流量，之後擇適當的點設行人穿越按鈕號誌。