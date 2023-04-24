三芝淺水灣觀光生態維護 地方爭取污水處理

三芝區淺水灣周邊有許多的集合式住宅與店家，排放廢水到排水溝然後再流向大海，當地里長為了要維護觀光品質與生態，希望能夠施作攔截設施將廢水淨化後再排放，為此市議員鄭宇恩也邀集相關單位發起會勘，希望能夠爭取簡易污水處理設施，讓淺水灣海域的環境與觀光品質變得更好。

市議員鄭宇恩指出，因為三芝、石門過去二、三十年都沒有完整的污水處理廠，來處理家庭的生活污水，那近期因為三芝、石門的觀光發展，許多的遊客都會到海邊踏浪甚至是下水遊玩，但戲水點卻跟污水排放點是同一區塊，造成民眾生活與觀光困繞擾，因此發起會勘，要與公所與水利局一起來看看是否能增設簡易污水處理設施。

在過往周邊店家與集合式住宅還沒有那麼多時，淺水灣的生態比現在豐富許多，而為淺水灣增設簡易污水處理設施，其實三芝區公所已經有相關規劃，而資料也提報水利局，只是要等向中央爭取經費，因此市議員鄭宇恩也將會與公所及市府一起努力向上爭取。

三芝區長賴小萍說，淺水灣不論平日、假日都是民眾喜愛休閒的場域，海域的品質更是地方著重的重點項目，在會勘過後，施作簡易污水處理設施的進程可望加速，讓淺水灣觀光品質提升，也讓環境生態得以恢復。