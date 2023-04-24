瑞芳桐花季月底將登場 推出小旅行漫遊步道

時序進入夏天，有五月雪之稱的桐花也陸續盛開，瑞芳桐花季也將在月底登場，今年恢復主場活動，打造小農市集，還有桐花小旅行，帶領遊客體驗在地農特產品及尋幽訪勝，瑞芳區公所邀請民眾一起共襄盛舉。

每年四五月，是油桐花盛開的季節，在瑞芳四腳亭地區，這些桐花盛開的位置剛好都有古蹟和煤窯遺址，讓賞桐的同時也多了一份尋幽訪勝的氣氛，就在4月30日，瑞芳桐花季也將在四腳亭吉安宮隆重登場。

瑞芳區區長楊勝閔說，目前瑞芳桐花已經陸續盛開，就像五月雪一樣非常浪漫，當天除了主場活動有小農市集，還有搭配兩條賞桐路線，上天里煤窯場和四腳亭古砲台步道，都是由當地里長擔任導覽解說，讓遊客可以更深入賞桐兼知性之旅。

吉慶里里長簡惠麗說，今年瑞芳桐花季安排在4月30日，當天下午在吉安宮廣場有小農市集還有在地社團的表演等等，另外也有兩條賞桐路線，她將親自導覽四腳亭古砲台步道，歡迎大家一起來玩。